FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus live 1:0: Die Champions League im LIVE-TICKER - Lewandowski schlägt zu

Vor Beginn | Apropos Lewandowski: Der Ausnahmestürmer befindet sich derzeit wohl in der Form seines Lebens. Nun kam heraus, dass er sich mit Schmerzen in der Leistengegend herumplagt, die eine Operation unumgänglich machen. Der Eingriff soll wohl nach dem Dortmund-Spiel vollzogen werden. RL9 würde dann die Quali-Spiele von verpassen, aber den Bayern nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Doch der Zeitpunkt der OP ist noch lange nicht fix. Auch ein Eingriff in der Winterpause ist denkbar.



Piräus muss nach wie vor auf seinen Kapitän verzichten. Der Ex-Lauterer Fortounis fällt mit einem Kreuzbandriss noch mindestens zwei Monate aus. Immerhin ist Mathieu Valbuena wieder an Bord. Der kleine Franzose hat seine Verletzung auskuriert und kam am Wochenende nach drei Wochen Pause zu einem Kurzeinsatz. Der 34-Jährige erlebt in seinen zweiten Frühling, kommt in 14 wettbewerbsübergreifenden Saisoneinsätzen auf stolze 13 Torbeteiligungen (4 Treffer, 9 Vorlagen). Heute sitzt Valbuena erst einmal auf der Bank.