Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich im LIVE-TICKER: SGE startet offensiv - die Europa League jetzt live verfolgen

Frankfurt blieb in allen vier Europapokalspielen gegen belgische Teams torlos.

gewann keines seiner letzten acht Europapokal-Gastspiele bei deutschen Teams und trifft nun erstmals in einem Pflichtspiel auf Frankfurt.

Frankfurt verlor nur eines seiner letzten 13 Heimspiele in Europapokal-Hauptrunden, nämlich das letzte mit 0:3 gegen Arsenal. Zwei Heimniederlagen in Folge gab es für die Eintracht auf internationalem Parkett noch nie.

Standard gewann nur eines seiner letzten 15 Gastspiele in der : mit 3:0 bei im November 2016.

Frankfurts Andre Silva gab in dieser Europa-League-Saison mehr Torschüsse ab als jeder andere Spieler, der noch ohne Torerfolg ist (zehn).