- Neuer Kapitän: Granit Xhaka führt seine Farben heute erstmals im Europapokal als Kapitän auf das Feld.

- Unverzichtbar II: Aubameyang ist der einzige Arsenal-Spieler, der in dieser Saison in allen Pflichtspielen in der Startelf stand und auch heute wieder von Beginn an aufläuft.

- Unverzichtbar: Daichi Kamada ist der einzige Frankfurter, der in dieser Saison in allen 12 Pflichtspielen zum Einsatz kam - heute steht er zum 10. Mal in der Startelf.

- Für Saka ist es erst sein 2. Startelfeinsatz für die Gunners - zuvor war er nur letzte Saison beim 1-0 im EL-Gruppenspiel gegen Agdam gestartet.

- Bei Arsenal feiern mit Emiliano Martinez, Shkodran Mustafi, Emile Smith Rowe und Bukayo Saka feiern gleich 4 Spieler heute ihre Premiere in dieser Pflichtspielsaison für Arsenal.

- Premiere: Daichi Kamada kommt heute zu seinem ersten Einsatz in der .

- Jubiäum: Kevin Trapp kommt heute zu seinem 150. Pflichtspiel für Frankfurt.

- Premiere: Nach zuvor 2 Einwechslungen feiert Bas Dost heute seine Startelfpremiere für die Eintracht - es ist sein erster Startelfeinsatz für einen deutschen Klub seit August 2016 (damals bei Wolfsburg 2-0 in der in Augsburg).