Mariano Diaz will scheinbar nicht zu wechseln und bei bleiben. Die Marca hatte am Freitag berichtet, dass der Stürmer bei einem Wechsel von Luka Jovic den umgekehrten Weg gehen könnte . Nach demLigaspiel von Real Madrid am Sonntag äußerte sich Mariano dazu.

"Ich habe keine Kristallkugel, aber ich möchte bleiben", beteuerte der Stürmer nach dem Sieg gegen Villarreal. Beim 3:2 konnte Mariano zwei Tore beisteuern, zuvor verlief seine Saison eher unglücklich. Trotzdem fühlt sich der Dominikaner wohl: "Ich bin sehr glücklich und wir werden sehen, was passiert."

Eintracht Frankfurt: Real Madrids Mariano Diaz würde wohl 20 Millionen Euro kosten

Da der Transfer von Luka Jovic so gut wie fix zu sein schien , wundert es nicht, dass Spekulationen um einen Nachfolger im Eintracht-Sturm umherschwirrten. Mariano würde nach Jovics Ankunft noch weniger Spielzeit als zuvor haben und wurde daher schnell mit einem Wechsel an den Main in Verbindung gebracht. 20 Millionen Euro ist der Halb-Spanier wohl wert, ein Transfer von Jovic würde Medienberichten zufolge das Dreifache einbringen.

Hier gibt es mehr Informationen.