Champions League: BVB vs. Inter Mailand im LIVE-TICKER - kann Borussia Dortmund in den nächsten Sieg holen?

muss vor wegweisenden Tagen den Ausfall seines Kapitäns befürchten. Marco Reus wurde im Bundesligaspiel gegen den (3:0) am Samstag nach 27 Minuten ausgewechselt, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte - jene Stelle, die ihm seit Jahren Probleme bereitet. Sein Einsatz am Dienstag gegen ist gefährdet.

"Ich weiß noch nicht, was mit ihm ist", sagte Trainer Lucien Favre während der Pressekonferenz am Montag. Erst am Nachmittag oder möglicherweise am Dienstag werde eine Entscheidung fallen. Ansonsten, sagte Favre, gebe es "keine Verletzungssorgen".

