BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER

Andre Schürrle kann seinen BVB-Abschied aus Sicht von nachvollziehen. Im Bild-Podcast "Phrasenmäher" sprach der Weltmeister von 2014 über seine schwierige Zeit beim BVB und seinen Wechsel zu .

"Aufgrund der Leistung, die ich in den zwei Jahren gebracht habe, wäre ich wahrscheinlich zu dem gleichen Schluss gekommen", sagte Schürrle zur Entscheidung des BVB, den Mittelfeldspieler nach seiner Rückkehr aus Fulham erneut zu verleihen.

Schürrles Leihe endet im Sommer 2020, Spartak hat jedoch eine Kaufoption. Er hätte noch ein Jahr Vertrag in Dortmund. Dass er noch einmal für den BVB spielen wird, glaubt Schürrle nicht: "Es gibt keinen Kontakt zu Dortmund. Das war auch schon zu meiner Zeit in Fulham so. Da kriegt man schon so ein Gefühl, dass der Weg eigentlich vorbei ist. Ich kann das trotzdem alles verstehen. Ich kann auch die Sicht von Borussia Dortmund und insbesondere Lucien Favre verstehen.

