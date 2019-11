Arsenal vs. Eintracht Frankfurt live: Die Europa League im LIVE-TICKER

"Wir sind in Frankfurt unter Wert geschlagen worden. Wir waren am Anfang besser und hätten in Führung gehen müssen. Dann sind wir bestraft worden. Wir müssen aufmerksam und mutig sein, dazu unser Spiel durchbekommen. Arsenal rotiert sehr viel. So oder so müssen wir daher unser Glück in die eigenen Hände legen", lautet die Einschätzung von SGE-Sportdirektor Bruno Hübner vor diesem enorm wichtigen Spiel heute Abend. Wir erinnern uns aber auch, im Hinspiel ging die Eintracht mit 0:3 baden.