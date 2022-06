Litauen vs. Türkei: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übertragung der Nations League

In der Nations League trifft Litauen auf die Türkei. GOAL informiert zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM und stellt einen LIVE-TICKER vor.

Der zweite Spieltag der Nations League steht an, unter anderem gastiert die türkische Nationalmannschaft in Litauen. Anpfiff ist am Dienstag, 7. Juni 2022, um 20.45 Uhr im LFF Stadium in Vilnius. Bei welchem Anbieter Ihr die Parte live im TV bzw. STREAM verfolgen könnt und wo Ihr einen LIVE-TICKER findet, hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Mit einem standesgemäßen Pflichtsieg startete die Türkei in die zweite Auflage der Nations League. Beim 4:0-Erfolg über den Außenseiter Färöer trafen Cengiz Ünder, Halil Dervisoglu, Serdar Dursun sowie Merih Demiral für die Mannschaft des ehemaligen deutschen U21-Trainers Stefan Kuntz. Nun geht es gegen Litauen, alles andere als ein erneuter Dreier dürfte wohl als Enttäuschung angesehen werden.

Als 138. der FIFA-Weltrangliste zählt die litauische Nationalmannschaft schließlich nicht zu den Größen im internationalen Weltfußball. Dies wurde nicht zuletzt bei der 0:2-Niederlage gegen die Auswahl Luxemburgs deutlich. Ob gegen die Türkei Wiedergutmachung gelingt, darf zumindest bezweifelt werden.

In Vilnius empfängt die Auswahl Litauens die Türkei - und Ihr könnt live dabei sein. Wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird, verrät Euch GOAL.

Litauen vs. Türkei: Das Nations-League-Match in der Übersicht

Paarung: Litauen vs. Türkei

Wettbewerb: Nations League, Gruppenphase

Datum: Dienstag, 7. Juni 2022, 20.45 Uhr

Austragungsort: LFF Stadium, Vilnius (Litauen)

Litauen vs. Türkei: Wo läuft das Spiel im Free-TV?

Nirgendwo. Wie alle Partien ohne deutsche Beteiligung wird auch das Duell der Türken mit Litauen nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Demzufolge wird es auch keinen kostenfrei abrufbaren LIVE-STREAM geben. Wer das Match live verfolgen will, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum.

Litauen vs. Türkei: Wo läuft die Nations League im Pay-TV und LIVE-STREAM?

Die Übertragung der Nations League ist Teil des Portfolios von DAZN. Den LIVE-STREAM könnt Ihr nach der Registrierung bequem über App oder Website aufrufen, zudem könnt Ihr die Partie auch auf Eurem TV verfolgen - sofern Ihr über die linearen DAZN-Kanäle verfügt.

Diese könnt Ihr Euch beispielsweise bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag für einen Aufpreis dazubuchen. Ab 20.30 Uhr startet am Dienstagabend die Übertagung von Litauen vs. Türkei auf DAZN 2.

Litauen vs. Türkei: Die Nations League im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen

Wollt Ihr Zugriff auf alle LIVE-STREAMS zur Nations League haben und auch in der kommenden Saison viel Live-Sport verfolgen, solltet Ihr über ein Abonnement bei DAZN nachdenken.

Für 29,99 Euro im Monatsabo bzw. 274,99 Euro im Jahresabo - alternativ auch in monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro zahlbar - sichert Ihr Euch ein umfassendes Paket an Übertragungen. Neben nationalem und internationalem Fußball hat der Streamingdienst auch US-amerikanische Profiligen wie NFL und NBA, Darts sowie Kampfsport-Events im Programm.

Litauen vs. Türkei: Die Nations League auf DAZN – Weitere Infos zum Anbieter

Litauen vs. Türkei: Highlights und LIVE-TICKER zur Nations League

Das Kräftemessen mit Litauen ist für den deutschen Trainer Stefan Kuntz die achte Partie an der Seitenlinie der Türkei, vier Siegen stehen zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Gelingt dem langjährigen U21-Coach der fünfte Erfolg im achten Spiel?

Falls Ihr nicht live dabei sein könnt, wenn am Dienstagabend die Frage beantwortet wird, werft einen Blick in die Highlights. Diese könnt Ihr sowohl bei DAZN als auch auf YouTube finden. Checkt zudem regelmäßig den LIVE-TICKER von GOAL, um in puncto Spielgeschehen nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben.

Litauen vs. Türkei: Nations-League-Übertragung in der Übersicht

Begegnung Litauen vs. Türkei Wettbewerb Nations League, Gruppenphase Anstoß 7. Juni, 20.45 Uhr Free-TV - Pay-TV DAZN2 (linear) LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Litauen vs. Türkei: Die Aufstellungen

Sobald Kuntz und Litauen-Coach Valdas Ivanauskas ihre Startelf bekanntgeben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.