So sehen Sie Litauen gegen Liechtenstein mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League D - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 12:00 Dariaus Ir Gireno Stadium

Litauen empfängt Liechtenstein im Dariaus ir Gireno Stadium zu einer Partie der Gruppe 2 in Liga D der UEFA Nations League, die Auswirkungen auf die Abschlusstabelle hat.

Litauen unter Edgaras Jankauskas geht als Gruppenzweiter in dieses Spiel. Die Mannschaft will ihre Position festigen und die Nations-League-Saison positiv abschließen.

Liechtenstein reist in schwacher Form an und hat sich in diesem Wettbewerb bislang schwergetan. Die Mannschaft von Konrad Funfstuck hat vier ihrer letzten fünf Spiele verloren und noch keine verlässliche Quelle für Tore gefunden.

Litauen hat Liechtenstein in dieser Nations-League-Saison bereits einmal besiegt, im September mit 2:0. Die Mannschaft dürfte zuversichtlich sein, dieses Ergebnis vor heimischem Publikum wiederholen zu können.

Die Gastgeber trennten sich am 12. November in einem Freundschaftsspiel 0:0 von Suriname. Sie blieben ohne Gegentor, boten im Angriff aber wenig. Liechtenstein verlor dagegen nur zwei Tage zuvor mit 0:1 gegen Aserbaidschan und setzte damit seine Serie schwacher Ergebnisse vor dieser letzten Partie fort.

Da die Platzierungen in der Gruppe noch nicht feststehen, will Litauen drei Punkte holen. Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie dieses Spiel live verfolgen können.

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