Lionel Messi "zweifellos der beste Spieler": Argentinische Presse empfindet Goldenen Ball für Rodri als "Beleidigung"

Etwas überraschend entschied der spanische Kapitän die Wahl letztlich für sich und stich damit unter anderem Endspielgegner Lionel Messi (Argentinien), Kylian Mbappe (Frankreich) oder Jude Bellingham (England) aus. Direkt nach dem Abpfiff bekam er seine Auszeichnung überreicht.

"Rodri den Goldenen Ball (für den besten Spieler des Turniers; Anm.d.Red.) zu verleihen, ist fast eine Beleidigung. Es zeugt von einem vollständigen Mangel an Feingefühl. Nicht, weil der Spanier ein schlechter Spieler ist, sondern einfach, weil Messi die Seele Argentiniens bei der WM war", schimpfte unter anderem der argentinische TV-Sender TyC Sports.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch die Zeitung Ole. Messi sei "zweifellos der beste Spieler des gesamten Turniers" gewesen, der sich als "unangefochtener Anführer der 26 Argentinier" bewiesen habe. "Danke, dass du dich für uns entschieden hast, Leo", heiß es dort.

Und die Zeitung Clarin schrieb: "Messi hat bis zum Schluss durchgehalten und einer ganzen Generation, die sich von der Nationalmannschaft abgewandt hatte, beigebracht, niemals aufzugeben. Danke, Leo. Du hast uns so viel Freude bereitet. Deine Tränen sind auch unsere. Ruh dich jetzt aus, du hast es dir redlich verdient."

Rückendeckung bekam Rodri hingegen von Landsmann Pep Guardiola, der den Mittelfeldspieler von Machester City als Strippenzieher hinter dem spanischen WM-Erfolg ausmachte: "Ich glaube aber auch, dass die Leute nicht ganz verstehen, was Rodri auf dem Fußballplatz leistet. Er spielt nicht nur gut, er kontrolliert das gesamte Spiel. Jeder Angriff beginnt bei ihm, jeder Spielzug läuft über ihn, und er gibt allen um ihn herum Selbstvertrauen."

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Lionel Messi sammelte zwölf Torbeteiligungen bei der WM 2026

Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gehörte Messi mit zwölf Torbeteiligung (acht Tore, vier Assists) zu den überragenden Akteuren. Lediglich Frankreichs Mbappe war mit zehn Treffern und vier Assists an noch mehr Toren direkt beteiligt als der argentinische Superstar.

Dementsprechend galt der 39-Jährige von Inter Miami vor dem Finale auch zum Favoritenkreis auf den Goldenen Ball. Im Endspiel wusste Messi gleichwohl eher weniger zu überzeugen.

Nach 120 Minuten wies er gerade einmal 54 Ballkontakte auf. In einer völlig harmlosen argentinischen Offensive, der bis zum Spielende kein einziger gefährlicher Schuss aufs Tor gelang (xG-Wert von 0,22), war er kein Faktor.

Für Messi wäre der Goldene Ball in den USA, Kanada und Mexiko die dritte Auszeichnung als bester Spieler eines WM-Turniers gewesen. Bereits bei den Endrunden in Katar sowie Brasilien war der Argentinier geehrt worden.

Alle Gewinner des "Goldenen Balls" im Überblick