Goal.com
Live

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Lionel MessiGetty Images
Christian Guinin

Lionel Messi "zweifellos der beste Spieler": Argentinische Presse empfindet Goldenen Ball für Rodri als "Beleidigung"

Weltmeisterschaft
Rodri
L. Messi
Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien

Nach dem Finaltriumph gegen Argentinien wird Rodri als bester Spieler der WM 2026 ausgezeichnet. Der argentinischen Presse schmeckt das überhaupt nicht.

Etwas überraschend entschied der spanische Kapitän die Wahl letztlich für sich und stich damit unter anderem Endspielgegner Lionel Messi (Argentinien), Kylian Mbappe (Frankreich) oder Jude Bellingham (England) aus. Direkt nach dem Abpfiff bekam er seine Auszeichnung überreicht.

"Rodri den Goldenen Ball (für den besten Spieler des Turniers; Anm.d.Red.) zu verleihen, ist fast eine Beleidigung. Es zeugt von einem vollständigen Mangel an Feingefühl. Nicht, weil der Spanier ein schlechter Spieler ist, sondern einfach, weil Messi die Seele Argentiniens bei der WM war", schimpfte unter anderem der argentinische TV-Sender TyC Sports.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch die Zeitung Ole. Messi sei "zweifellos der beste Spieler des gesamten Turniers" gewesen, der sich als "unangefochtener Anführer der 26 Argentinier" bewiesen habe. "Danke, dass du dich für uns entschieden hast, Leo", heiß es dort.

Und die Zeitung Clarin schrieb: "Messi hat bis zum Schluss durchgehalten und einer ganzen Generation, die sich von der Nationalmannschaft abgewandt hatte, beigebracht, niemals aufzugeben. Danke, Leo. Du hast uns so viel Freude bereitet. Deine Tränen sind auch unsere. Ruh dich jetzt aus, du hast es dir redlich verdient."

Rückendeckung bekam Rodri hingegen von Landsmann Pep Guardiola, der den Mittelfeldspieler von Machester City als Strippenzieher hinter dem spanischen WM-Erfolg ausmachte: "Ich glaube aber auch, dass die Leute nicht ganz verstehen, was Rodri auf dem Fußballplatz leistet. Er spielt nicht nur gut, er kontrolliert das gesamte Spiel. Jeder Angriff beginnt bei ihm, jeder Spielzug läuft über ihn, und er gibt allen um ihn herum Selbstvertrauen."

Lionel MessiGetty Images

Lionel Messi sammelte zwölf Torbeteiligungen bei der WM 2026

Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gehörte Messi mit zwölf Torbeteiligung (acht Tore, vier Assists) zu den überragenden Akteuren. Lediglich Frankreichs Mbappe war mit zehn Treffern und vier Assists an noch mehr Toren direkt beteiligt als der argentinische Superstar.

Dementsprechend galt der 39-Jährige von Inter Miami vor dem Finale auch zum Favoritenkreis auf den Goldenen Ball. Im Endspiel wusste Messi gleichwohl eher weniger zu überzeugen.

Nach 120 Minuten wies er gerade einmal 54 Ballkontakte auf. In einer völlig harmlosen argentinischen Offensive, der bis zum Spielende kein einziger gefährlicher Schuss aufs Tor gelang (xG-Wert von 0,22), war er kein Faktor.

Für Messi wäre der Goldene Ball in den USA, Kanada und Mexiko die dritte Auszeichnung als bester Spieler eines WM-Turniers gewesen. Bereits bei den Endrunden in Katar sowie Brasilien war der Argentinier geehrt worden.

Alle Gewinner des "Goldenen Balls" im Überblick

Jahr

Spieler

Nationalteam

2026

Rodri

Spanien

2022

Lionel Messi

Argentinien

2018

Luka Modric

Kroatien

2014

Lionel Messi

Argentinien

2010

Diego Forlan

Uruguay

2006

Zinedine Zidane

Frankreich

2002

Oliver Kahn

Deutschland

1998

Ronaldo

Brasilien

1994

Romario

Brasilien

1990

Salvatore Schillaci

Italien

1986

Diego Maradona

Argentinien

1982

Paolo Rossi

Italien

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen