"Gehe nicht davon aus": Lionel Messi spricht über erneute WM-Teilnahme mit Argentinien

Superstar Lionel Messi hat über die Chancen für eine erneute WM-Teilnahme mit Argentinien gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Für Lionel Messi war das triumphale Finale in Katar wohl das letzte WM-Spiel seiner Karriere.

WAS WURDE GESAGT? Er "glaube nicht", dass er noch einmal bei einer WM auflaufen werde, sagte der 35-Jährige am Dienstag in einem Interview mit chinesischen Medien. Messi hatte Argentinien im Dezember zum WM-Titel geführt.

"Ich habe schon häufiger gesagt, dass ich davon ausgehe, dass dies meine letzte WM war", sagte Messi in einem Video-Interview mit Titan Sports auf die Frage, ob er 2026 in Nordamerika noch einmal spielen werde: "Ich werde sehen, wie sich die Dinge entwickeln, aber in der Theorie gehe ich nicht davon aus, dass ich dabei sein werde", fügte er in dem Video, das über die App Kuaishou veröffentlicht wurde, auf Spanisch hinzu.

BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Crédito: Getty

WIE GEHT ES WEITER? Der siebenmalige Ballon-d'Or-Gewinner hält sich derzeit in Peking auf, wo Argentinien am Donnerstag einen Test gegen Australien absolviert. Messi, der künftig für Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielt, wird während der kommenden WM 39 Jahre alt.