Lionel Messi will PSG-Fans den WM-Pokal präsentieren - Verein zögert

Lionel Messi möchte die Trophäe seines größten Titelgewinns den PSG-Fans zeigen - aber ob das eine gute Idee ist, weiß sein Klub noch nicht.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi will den WM-Pokal beim anstehenden Heimspiel seines Klubs Paris Saint-Germain den PSG-Fans präsentieren. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist sein Verein aber noch unsicher, ob er dem Wunsch seines Superstars, die Trophäe am Mittwoch vor dem Match gegen Straßburg zu zeigen, entsprechen soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi gewann mit Argentinien am Sonntag den WM-Titel und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Problematisch ist für PSG allerdings die Tatsache, dass im Finale ausgerechnet Frankreich von der Albiceleste geschlagen wurde. Messis PSG-Kollege Kylian Mbappé erzielte drei Tore für die Franzosen, die erst im Elfmeterschießen unterlagen. Die Reaktion der Fans auf einen Messi, der den WM-Pokal präsentiert, ist für den Verein schwer einzuschätzen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi kam 2021 ablösefrei vom FC Barcelona zu PSG und erzielte in der laufenden Ligue-1-Saison bislang sieben Tore und bereitete zehn weitere in seinen 13 Partien vor.