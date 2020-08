Ex-Spieler: PSG wird Messi, Ronaldo und Guardiola holen

Nicht einen, sondern gleich drei Coups traut ein Ex-PSG-Spieler den Parisern auf dem Transfermarkt zu. Drei ganz große Namen sollen kommen.

wird im kommenden Sommer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Kader und Pep Guardiola als Trainer auf der Bank haben. Dieser Ansicht ist Ex-PSG-Spieler Fabrice Pancrate, der seine Vermutung in der französischen Tageszeitung Le Parisien äußerte.

Pancrate rechnet damit, dass Messi in den kommenden Wochen den Weg zu PSG einschlägt und dass Ronaldo und Guardiola in einem Jahr folgen werden. Beim Argentinier Messi, der den verlassen möchte, gilt eigentlich Manchester City als Favorit auf die Verpflichtung. "Manchester ist hässlich, grau, es regnet immer", gab Pancrate zu bedenken und folgerte: "Es gibt einige Dinge, die mich dazu bringen zu sagen, dass Messi nach Paris kommt."

Pancrate hofft auf ein "Dream Team" bei PSG

Dabei glaubt Pancrate, der von 2004 bis 2009 bei PSG unter Vertrag stand, an eine Absprache zwischen Messi und seinem Ex-Coach Guardiola, der aktuell noch Man City trainiert. "Ich denke, dass Guardiola und Messi sich schon unterhalten haben. Guardiola wird ihm gesagt haben: 'Wir wirbeln mal einige Sachen durcheinander. Ich will Dich eigentlich in Manchester haben, aber geh zu Paris und mach Dir keine Sorgen. Nächstes Jahr komme ich auch dorthin.'"

Mehr Teams

Die Aussicht, die zwei Top-Stars Messi und Ronaldo bei PSG begrüßen zu dürfen, begeisterte Pancrate: "Das wäre die erste Mannschaft, in der vier Aliens stehen: Ronaldo, Messi, Neymar und Mbappe. Und das Ganze noch mit einem verrückten Trainer", sagte er und sprach von einem "Dream Team", das PSG dann zur Verfügung hätte.