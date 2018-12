Barcelona-Star Lionel Messi über Ousmane Dembele: "Ein Phänomen"

Trotz anhaltender Schlagzeilen läuft es sportlich für Dembele bei Barca immer besser. Auch Messi glaubt an eine Erfolgsgeschichte des Franzosen.

Kapitän Lionel Messi vom FC Barcelona schwärmt von seinem Mannschaftskameraden Ousmane Dembele. Für den Starstürmer ist dabei klar: Sportlich ist der ehemalige Dortmunder über jeden Zweifel erhaben.

In der Marca sagte Messi über Dembele: "Auf dem Feld ist er ein Phänomen. Er hat einzigartige Voraussetzungen. Es kommt darauf an, was er schaffen möchte. Er hat alle Möglichkeiten, das zu werden, was er will. Er kann zweifellos einer der Besten der Welt sein."

FC Barcelona: Ousmane Dembele kam 2017 vom BVB

Der Argentinier äußerte sich allerdings auch zu den Problemen Dembeles abseits des Rasens. Da sorgte dieser in den vergangenen Monaten immer wieder mit Undiszipliniertheiten für Schlagzeilen. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

"Er ist ein junger Bursche, der sich an die Stadt und den Klub anpasst", so Messi: "Es ist notwendig, ihn in Ruhe zu lassen, damit er sich einlebt. Er macht das schon. Er hat die Fehler erkannt, die er gemacht hat. Er hat sie korrigiert und ist wieder der Dembele des Anfangs, den wir alle wollen."

Messi ist nun guter Dinge, dass Dembele, der 2017 als Nachfolger Neymars vom BVB zu Barca wechselte, die Kurve bekommen hat: "Ich bin ruhig, er ist ein sehr guter Junge und zusammen werden wir ihm helfen, sich auf den Fußball zu konzentrieren."