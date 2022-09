Lionel Messi entschuldigte sich für Tor gegen River Plate im Klub-WM-Finale 2015

Lionel Messi bringt den FC Barcelona im Finale der Klub-WM 2015 gegen River Plate in Führung. Nach einer kurzen Feier denkt er an seine Landsleute.

Im Jahr 2015 war Lionel Messi auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Den FC Barcelona führte der virtuose Fußballer aus Argentinien zum zweiten Triple (Champions League, Meisterschaft, Pokalsieg) der Vereinsgeschichte. Zudem knackte der damals 28-Jährige mehrere Torrekorde, löste beispielsweise Real-Legende Raúl als besten Torschützen der Champions League ab.

Und dann war da noch dieses Spiel, das für Messi eine spezielle Bedeutung hatte: Das Finale der Klub-WM gegen River Plate Buenos Aires, den neben den Boca Juniors bekanntesten Verein in seiner Heimat. Davor spielte Messi nur selten gegen eine Mannschaft aus Argentinien.

Barça war in dem Spiel im japanischen Yokohama der klare Favorit. In der 36. Minute ging das Starensemble des damaligen Cheftrainers Luis Enrique dann auch in Führung. Der Torschütze: Lionel Messi. Der nur 1,70 Meter große Ballzauberer feierte das Tor zunächst, um dann an die vielen aus Argentinien angereisten Fans zu denken. Messi hob die Hände, um sich bei den 16.000 River-Plate-Anhängern zu entschuldigen.

Messi: "Es war eine Art Entschuldigung"

"Ich weiß, wie viel Mühe all diese Fans auf sich genommen haben, um diese Reise zu machen, und wie aufgeregt sie waren. Und da war ich, der Argentinier, der das erste Tor schoss und ihnen damit alles verdarb. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich entschuldigt habe, aber es war eine Art Entschuldigung", zitierte die spanische Sport ihn in einem Interview mit der FIFA später.

Diese Aussagen zeigten die Liebe und den Respekt von Messi gegenüber seinem Heimatland, welches er im Alter von 13 Jahren Richtung Europa, Richtung Barcelona, verließ. Nach einem Doppelpack von Luis Suárez gewann der FC Barcelona am Ende mit 3:0 und holte sich die letzte Trophäe im Jahr 2015.

Messi lange in Maradonas Schatten

Um dieses Jahr für Messi zu einem perfekten zu machen, fehlte aber der Sieg bei der Copa América. Im Finale musste sich Argentinien im Elfmeterschießen Chile geschlagen geben. Diese Niederlage - sowie die Niederlagen im WM-Finale 2014 gegen Deutschland und im Endspiel der Copa América Centenario 2016 gegen Chile - führten dazu, dass Messi in seiner Heimat eine gewisse Abneigung entgegengebracht wurde.

Für die Menschen in Argentinien war Diego Maradona weiterhin das große Idol, auch da er mehr Titel mit dem Nationalteam holte als Messi. Die Beziehung von Lionel Messi zu Argentinien und seinen Fans besserte sich erst mit dem Sieg bei der Copa América 2021. Jetzt haben ihn die meisten Argentinier endgültig in ihr Herz geschlossen - und ihm wohl auch das Tor im Finale der Klub-WM 2015 gegen River Plate endgültig verziehen.