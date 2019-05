Lionel Messi hält erste Pressekonferenz beim FC Barcelona seit vier Jahren

Lionel Messi hat sich vor dem Finale der Copa del Rey dazu entschieden, eine Pressekonferenz zu geben. Das hat er zuletzt im April 2015 getan.

Lionel Messi vom wird am Freitag erstmals seit vier Jahren wieder auf einer Pressekonferenz sprechen. Es wird erwartet, dass der Kapitän gemeinsam mit Gerard Pique dem nach dem Aus in der in die Kritik geratenen Trainer Ernesto Valverde vor dem Finale der den Rücken stärkt.

Zum letzten Mal äußerte sich Messi im April 2015 vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den . In Barcelona wird das Auftreten des sonst eher schweigsamen Kapitäns als Zeichen der Krisenkommunikation des Klubs gewertet.

FC Barcelona: Valverde nach Liverpool-Niederlage in Kritik geraten

Nach dem 0:4 in der Champions League gegen den FC Liverpool und dem damit verbundenen Aus im Halbfinale der Königsklasse stand Trainer Valverde massiv in der Kritik. Sogar das Aus nach zwei Jahren bei Barca wurde diskutiert.

Nachdem Präsident Josep Maria Bartomeu Valverde das Vertrauen aussprach, erwarten katalanische Medien nun, dass Messi nachlegen wird. Die Debatte um den Trainer wurde in hitzig geführt, die Mannschaft soll sich allerdings klar pro Valverde positioniert haben.

Dazu wurde von vielen Fans und Medienvertretern kritisiert, dass die Barca-Stars nach der Niederlage in größtenteils in Schweigen verfielen und keine Statements abgaben.

Neben Messi werden auch Pique sowie Valverde ab 17 Uhr auf dem Podium erwartet. Es ist die letzte große Pressekonferenz des Jahres kurz vor dem Finale der Copa del Rey (Sa., 20 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den .