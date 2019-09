Lionel Messi reagiert auf Cristiano Ronaldos Einladung zum Essen: "Weiß nicht, ob wir das schaffen"

Ein Dinner der beiden besten Fußballer der Welt? Lionel Messi würde sich freuen, zweifelt aber daran, dass es zustande kommt.

Superstar Lionel Messi vom hat in einem Interview mit der spanischen Sport auf Cristiano Ronaldos Einladung zum Abendessen reagiert. Der Argentinier klärte dabei über die Beziehung der beiden langjährigen Rivalen auf.

"Wir haben ein gutes Verhältnis", hatte Juventus-Torjäger Ronaldo am Rande der Champions-League-Auslosung erklärt. "Wir haben noch nicht miteinander zu Abend gegessen, aber hoffentlich schaffen wir das in Zukunft einmal", betonte Ronaldo, was ihm Applaus vom Publikum in Monaco einbrachte.

Essen mit Cristiano Ronaldo? Lionel Messi befürchtet Terminprobleme

Er habe kein Problem damit, die Einladung anzunehmen, sagte Messi, als er darauf angesprochen wurde. Aber: "Ich weiß nicht, ob wir zusammen essen werden, weil wir beide vielbeschäftigt sind und ich deshalb nicht sicher bin, dass wir einen gemeinsamen Termin finden."

Spannungen zwischen den beiden gebe es nicht, erklärte "La Pulga": "Wir sind keine Freunde, weil wir noch nie gemeinsam in einem Team gespielt haben, aber wir treffen uns immer bei den Galas und es gibt absolut keine Schwierigkeiten zwischen uns." In Monaco hätten sie sich diesmal sogar so lange unterhalten wie noch nie zuvor.

Messi und Ronaldo gelten als die beiden besten Fußballer des letzten Jahrzehnts. Beide wurden insgesamt je fünfmal mit dem Ballon d'Or als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet.