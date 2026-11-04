Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 Victoria Stadium

Das Spiel zwischen Lincoln Red Imps FC und Hajduk Split beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Lincoln Red Imps FC und Hajduk Split los?

Lincoln Red Imps kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team drei Siege bei zwei Niederlagen. In der National League läuft es rund – zuletzt gab es ein deutliches 5:0 gegen FC Hound Dogs. In der Conference League hingegen kassierte Lincoln zuletzt ein 1:4 gegen Twente Enschede und verlor zuvor 1:2 gegen Brann.

Hajduk Split präsentiert sich in beeindruckender Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen. Der Höhepunkt war das 2:1 gegen Ajax Amsterdam in der Conference League. Auch in der kroatischen 1. Liga dominiert Hajduk – ein 5:0 gegen HNK Gorica war der jüngste Beleg dafür. Insgesamt erzielte Hajduk in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte lediglich vier.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Aufstellungen

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Form

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Bilanz direkte Duelle

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Die Tabellen