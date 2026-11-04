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Conference League
team-logoLincoln Red Imps FC
Victoria Stadium
team-logoHajduk Split
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Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split
Lincoln Red Imps FC
Hajduk Split
Conference League

In der Conference League spielt Lincoln Red Imps FC gegen Hajduk Split. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Victoria Stadium

Das Spiel zwischen Lincoln Red Imps FC und Hajduk Split beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Lincoln Red Imps FC und Hajduk Split los?

Lincoln Red Imps kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team drei Siege bei zwei Niederlagen. In der National League läuft es rund – zuletzt gab es ein deutliches 5:0 gegen FC Hound Dogs. In der Conference League hingegen kassierte Lincoln zuletzt ein 1:4 gegen Twente Enschede und verlor zuvor 1:2 gegen Brann.

Hajduk Split präsentiert sich in beeindruckender Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen. Der Höhepunkt war das 2:1 gegen Ajax Amsterdam in der Conference League. Auch in der kroatischen 1. Liga dominiert Hajduk – ein 5:0 gegen HNK Gorica war der jüngste Beleg dafür. Insgesamt erzielte Hajduk in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte lediglich vier.

LRI

LRI - Form

BRA
N2-1
LYN
S1-2
TWE
N1-4
LIG
S3-0
HOD
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HAS

HAS - Form

AJX
S2-1
NKV
S1-0
THU
S0-1
IST
U2-2
HNK
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Aufstellungen

Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Pavon

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Form

LRI

LRI - Form

BRA
N2-1
LYN
S1-2
TWE
N1-4
LIG
S3-0
HOD
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HAS

HAS - Form

AJX
S2-1
NKV
S1-0
THU
S0-1
IST
U2-2
HNK
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Bilanz direkte Duelle

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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