Lina Magull: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Der Juli steht im Zeichen der Frauen-EM - natürlich will auch Deutschland um den Titel mitspielen. GOAL wirft einen Blick auf Stürmerin Lina Magull.

Spanien, Dänemark, Finnland: Mit diesen drei Nationen bekommt es die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM der Frauen zu tun. Los geht es für Deutschland am 8. Juli, mit dabei ist auch Lina Magull.

Der deutsche Kader bei der EM ist jung: Viele Spielerinnen sind erst nach dem Jahr 2000 geboren. Viele haben noch keine Erfahrung, was große Turniere angeht - anders als Lina Magull: Die Offensivspielerin des FC Bayern München ist schon seit Jahren ein wichtiger Bestandteil des DFB-Teams.

Lina Magull soll auch bei der EM in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielen. GOAL wirft einen Blick auf ihre bisherige Karriere.

Fußball-EM der Frauen: Die EM auf einem Blick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Lina Magull bei der Fußball-EM der Frauen: Alter, Verein, Länderspiele

Im modernen Fußball sind Positionen nur noch Empfehlungen: Aufmerksamen Fußballfans wird aufgefallen sein, dass bei der Verkündung der Länderspielkader in Torhüterinnen, Verteidigung und Mittelfeld/Angriff unterteilt wird - beim DFB-Team ist dort auch Lina Magull zu finden.

In den letzten beiden Spielen der deutschen Nationalmannschaft startete sie im 4-3-3-System im zentralen Mittelfeld, sie kann aber auch offensiver spielen: Genau 100 Tore in Verein und Nationalmannschaft sprechen eine deutliche Sprache.

Von den Jungs der C-Jugend in die Bundesliga: So verlief Magulls Karriere

Doch von vorne: Lina Magull kam am 15. August 1994 zur Welt und ist dementsprechend 27 Jahre alt. Mit nicht einmal fünf Jahren, im Jahr 1999, fing sie beim Hörder SC an, drei Jahre später ging es zum Hombrucher SV.

Mit 14 folgte der nächste Wechsel: Ab 2008 spielte sie in der männlichen C-Jugend des SuS Kaiserau - offensichtlich mit Erfolg: Im Alter von 16 Jahren folgte der Wechsel zum Frauen-Zweitligisten FSV Gütersloh und kurz darauf das Pflichtspieldebüt.

Lina Magull: Bundesligadebüt beim VfL Wolfsburg

Mit Gütersloh stieg sie schnell in die Bundesliga auf und war maßgeblich an dem Erfolg beteiligt - und das, obwohl sie noch minderjährig war: 23 Tore in 39 Spielen erzielte die junge Magull in zwei Jahren. Bevor sie nach dem Aufstieg aber ihr erstes Spiel in der Bundesliga machen konnte, wechselte sie zum VfL Wolfsburg, wo sie im September 2012 ihr Bundesligadebüt feiern konnte.

Auch das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten: Im November traf sie - ausgerechnet gegen den Verein, den sie zuvor in die Bundesliga geschossen hatte, den FSV Gütersloh. Generell zeichnete sich Magull nicht mehr nur durch ihre Torgefahr in der Autostadt aus, "nur" neun Treffer erzielte sie in drei Jahren.

Seit 2015 im Süden unterwegs: Hier spielt Lina Magull heute

Es folgte der nächste Wechsel: Für Magull ging es 2015 vom Norden in den Süden! Der SC Freiburg, ebenfalls in der Frauen-Bundesliga unterwegs, empfing die Spielerin mit offenen Armen. Zu Beginn war sie noch auf Leihbasis im Breisgau unterwegs, 2017 wurde sie dann fest verpflichtet.

Auch im Süden war sie insgesamt drei Jahre lang - 62 Spiele (29 Tore) absolvierte sie in der Zeit. Dabei spielte sie derart groß auf, dass schließlich der FC Bayern München die offensive Feldspielerin unter Vertrag nahm: Seit 2018 ist sie ein wichtiger Bestandteil des FCB (21 Tore in 77 Spielen).

Magull ist in der Nationalmannschaft gesetzt: So kam sie zur DFB-Elf

In der Nationalmannschaft ist sie schon seit dem Beginn ihrer Freiburg-Zeit unterwegs: Am 22. Oktober 2015 feierte sie in einem Qualifikationsspiel für die EM 2017 ihr Debüt, bei der EM 2017 und WM 2019 war sie als wichtiger Bestandteil mit dabei.

Dabei geht ihre Geschichte bei der Nationalmannschaft noch viel weiter in die Vergangenheit zurück: Für die U15 absolvierte sie schon im Jahr 2008 Länderspiele! Insgesamt absolvierte sie 59 Länderspiele für die Juniorinnen und 59 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft - bei dieser EM sollen im besten Fall sechs weitere dazukommen!

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Das ist Lina Magull

Geburtstag : 15. August 1994 (27 Jahre)

: 15. August 1994 (27 Jahre) Position : Mittelfeld / Sturm

: Mittelfeld / Sturm Größe : 166 cm

: 166 cm Geburtsort: Dortmund, Deutschland

VfL Wolfsburg, Freiburg, FC Bayern München: Das ist die Karriere von Lina Magull

Stationen Verein Hörder SC | 1999 - 2002 Hombrucher SV | 2002 - 2007 SuS Kaiserau | 2008 - 2009 FSV Gütersloh 2009 | 2010 - 2012 VfL Wolfsburg | 2012 - 2015 SC Freiburg | 2015-2018 FC Bayern München | Seit 2018 Bundesligadebüt 23. September 2012 gegen den VfL Sindelfingen Profidebüt Nationalmannschaft 22. Oktober 2015 gegen Russland Nationalmannschaft U15 | Acht Spiele U17 | 17 Spiele U19 | 17 Spiele U20 | 17 Spiele A-Nationalmannschaft | 59 Spiele

Die DFB-Auswahl bei der Frauen-EM: Der DFB-Kader 2022 - mit Lina Magull

Tor: Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg),

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Mittelfeld / Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (Back-Up, TSG Hoffenheim), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Klara Bühl (FC Bayern München), Linda Dallmann (FC Bayern München), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Lina Magull (FC Bayern München), Lea Schüller (FC Bayern München), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (PSG (Paris Saint-Germain))

Am 8. Juli 2022 geht es endlich los: Das ist der deutsche Spielplan

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 18 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

- Dänemark | 8. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 18 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

- Spanien | 12. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Stadium MK

| 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Stadium MK

Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

Deutschland trifft auf Dänemark, Spanien und Finnland: Die Gruppenphase der Fußball-EM der Frauen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Die Übertragung der Fußball-EM 2022 im kostenlosen LIVE-STREAM und Fernsehen: So seht ihr die DFB-Frauen im TV und Internet

Die Männer-WM 2022 findet dieses Jahr im Winter statt und erfährt auch abgesehen davon nicht das Interesse, was wir sonst von einer WM kennen - doch das kann uns in diesem Juli egal sein: Schließlich läuft die Frauen-EM, und wir können sie kostenlos im Fernsehen und im Internet sehen!

ARD, ZDF und DAZN zeigen in diesem Jahr die Fußball-EM live! Durch ZDF und ARD (Das Erste) können wir jedes Spiel kostenlos im Internet (per LIVE-STREAM) sehen, außerdem werden manche wichtigen Partien (unter anderem die der DFB-Elf) im linearen TV ausgestrahlt!

Die kostenlose Übertragung des DFB-Teams im kostenlosen Fernsehen und LIVE-STREAM: Mit diesen Links seid ihr perfekt vorbereitet!

Frauen-EM: Die kostenlosen LIVE-Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft im Überblick