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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 Aaraasen Stadion

Das Spiel zwischen Lilleström und Viktoria Pilsen beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Lilleström vs. Viktoria Pilsen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Lilleström und Viktoria Pilsen los?

Lilleström kommt mit breiter Brust in dieses Spiel: Die Norweger haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt setzte sich das Team von Hans Erik Ödegaard mit 0:1 bei Start durch. Lediglich das Europa-League-Auswärtsspiel gegen Real Sociedad endete mit einer deutlichen 0:6-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Lilleström acht Tore und kassierte elf.

Viktoria Pilsen weist ebenfalls eine Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen in den jüngsten fünf Partien auf. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 0:4-Auswärtssieg gegen Banik Ostrau in der tschechischen Liga. In der Europa League verlor Pilsen zuletzt mit 1:2 gegen PFK Levski Sofia. Über alle fünf Spiele erzielte der Klub 16 Tore und kassierte acht.

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Aufstellungen

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Form

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Bilanz direkte Duelle

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Die Tabellen