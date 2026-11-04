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Europa League
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Aaraasen Stadion
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Lilleström vs. Viktoria Pilsen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Lilleström - Viktoria Pilsen
Lilleström
Viktoria Pilsen
Europa League

In der Europa League spielt Lilleström gegen Viktoria Pilsen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live vm TV und Livestream?

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Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
Aaraasen Stadion

Das Spiel zwischen Lilleström und Viktoria Pilsen beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Lilleström vs. Viktoria Pilsen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Lilleström und Viktoria Pilsen los?

Lilleström kommt mit breiter Brust in dieses Spiel: Die Norweger haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt setzte sich das Team von Hans Erik Ödegaard mit 0:1 bei Start durch. Lediglich das Europa-League-Auswärtsspiel gegen Real Sociedad endete mit einer deutlichen 0:6-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Lilleström acht Tore und kassierte elf.

Viktoria Pilsen weist ebenfalls eine Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen in den jüngsten fünf Partien auf. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 0:4-Auswärtssieg gegen Banik Ostrau in der tschechischen Liga. In der Europa League verlor Pilsen zuletzt mit 1:2 gegen PFK Levski Sofia. Über alle fünf Spiele erzielte der Klub 16 Tore und kassierte acht.

LIL

LIL - Form

SAN
S0-2
RSO
N0-6
BRA
S3-2
SOG
S2-1
STA
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VPL

VPL - Form

JAB
S2-3
LES
N1-2
PAR
N1-2
JIH
S1-6
BOS
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Aufstellungen

Lilleström vs Viktoria Pilsen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Hans Erik Ödegaard

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Form

LIL

LIL - Form

SAN
S0-2
RSO
N0-6
BRA
S3-2
SOG
S2-1
STA
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VPL

VPL - Form

JAB
S2-3
LES
N1-2
PAR
N1-2
JIH
S1-6
BOS
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Bilanz direkte Duelle

Lilleström vs. Viktoria Pilsen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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