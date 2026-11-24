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Wann ist Anstoß bei Lille gegen Bayern München?

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille empfängt Bayern München in der Champions League. Gespielt wird im Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq.

Für die Gastgeber unter Trainer Davide Ancelotti kommt die Partie nach einem Rückschlag. Am Wochenende verlor Lille in der Ligue 1 mit 0:1 gegen Lyon.

In der Champions-League-Tabelle steht der französische Klub auf Rang 35. Zuletzt holte Lille dort ein 0:0 gegen Bodö/Glimt.

Bayern reist mit Sorgen an. Harry Kane fehlt nach einem Syndesmoseriss im linken Knöchel voraussichtlich drei bis vier Monate, dazu kommen die Ausfälle von Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies.

Auch Michael Olise gilt wegen einer Fußprellung als Wackelkandidat für das Spiel in Frankreich. Trainer Vincent Kompany gibt sich gelassen: Er sei kein Fan von Panik, sondern wolle gemeinsam einen Plan machen.

Sportlich steht Bayern trotzdem besser da. Der Klub liegt in der Champions-League-Tabelle auf Rang 13 und gewann zuletzt 2:0 bei Atletico Madrid.

Wie Sie die Partie verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen zu TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit.

Wie lief es zuletzt für Lille und Bayern München?

Lille holte aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt unterlag der Klub in der Ligue 1 mit 0:1 gegen Lyon. Davor gewann Lille mit 2:1 bei Rennes und 1:0 gegen Lens. Lille erzielte vier Tore und kassierte drei, zweimal blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Bayern blieb in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen und verbuchte drei Siege sowie zwei Remis. Zuletzt trennte sich der Rekordmeister 1:1 von 1. FC Köln. Zuvor gewann Bayern mit 6:1 gegen Magdeburg und 2:0 bei Atletico Madrid. Die Bilanz lautet 13:5 Tore.

Wie könnten Lille und Bayern München aufstellen?

In welcher Form sind Lille und Bayern München?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle zwischen Lille und Bayern München aus?

Wo stehen Lille und Bayern München in der Tabelle?