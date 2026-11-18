So seht Ihr Lille gegen Lyon mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille empfängt Lyon in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq zu einem Ligue-1-Spiel, das für beide Vereine mit Blick auf die Tabelle von großer Bedeutung ist.

Lille steht in der Ligue 1 auf Platz zwei und geht nach einem 2:1-Sieg gegen Rennes in die Partie. Damit ist das Team in der Liga seit drei Spielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Davide Ancelotti hat sich ihre Ergebnisse auch dank einer gewissen defensiven Stabilität erarbeitet, selbst wenn die Champions-League-Saison bislang wechselhaft verlief.

Lyon steht auf Platz fünf und geht mit weniger überzeugender Form in die Begegnung. Die Mannschaft von Carlos Vicens verlor ihr letztes Ligue-1-Spiel gegen Brest mit 0:2 und musste wettbewerbsübergreifend zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Auch das 0:3 gegen Hoffenheim in der Europa League ist noch frisch in Erinnerung.

Die Ausfälle in beiden Kadern machen die Aufgabe noch schwieriger. Lille muss auf Ayase Ueda und Hamza Igamane verzichten, während Lyon Steeve Kango, Tyler Morton und Pavel Sulc fehlen.

Lyon hat drei der letzten fünf direkten Duelle gewonnen, darunter ein 1:0 an diesem Spielort im Februar 2026. Lille will diesen jüngsten Trend vor heimischem Publikum umkehren.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Live-Übertragung von Lille gegen Lyon wissen müsst, einschließlich der Anstoßzeit und der neuesten Team-News.

Team-News und Kader