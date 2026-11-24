Lille gegen Bayern München: Spieldaten

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille empfängt Bayern München in der Champions League in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq. Beide Teams haben vor der Partie einiges im Kopf.

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Das Lille von Davide Ancelotti verlor am Samstag in der Ligue 1 zu Hause mit 0:1 gegen Lyon. Damit endete eine kurze Serie ohne Niederlage. Zudem blieb Lille im jüngsten Spiel ohne Tor.

In Europa tut sich Lille bislang schwer. Ein torloses Unentschieden gegen Bodo/Glimt Anfang des Monats half kaum dabei, sich von den unteren Plätzen der Ligaphasen-Tabelle zu lösen.

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Bayern reist mitten in einer Verletzungskrise nach Nordfrankreich. Harry Kane wurde nach einem Bänderriss am Sprunggelenk operiert, nachdem er beim 1:1 gegen Köln ausgewechselt werden musste. Er wird voraussichtlich rund drei Monate ausfallen.

Auch Michael Olise musste in jener Partie zur Halbzeit wegen Fußproblemen vom Feld und wird die Reise voraussichtlich verpassen. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz und Ismael Saibari fehlen bereits. Vincent Kompany hat erklärt, dass er keine Panik in seinem Kader will.

Bayern hat dennoch die Qualität, Lille vor Probleme zu stellen. In der Ligaphase besiegte das Team Atlético Madrid bereits mit 2:0. Lille muss vom Anpfiff an hellwach sein.

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