Ligue 1: Spiel zwischen Nizza und Olympique Marseille wegen homophober Banner unterbrochen

Am Mittwochabend gab es im Ligue-1-Duell zwischen Nizza und OM unschöne Szenen der Fans. Die Partie wurde deswegen zwischenzeitlich unterbrochen.

Das Ligaspiel in zwischen und ist am Mittwochabend wegen des Zeigens homophober Banner durch die Heimfans für zehn Minuten unterbrochen worden.

Erlebe die Ligue 1 live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der 27. Minute unterbrach Schiedsrichter Clement Turpin die Partie beim Stand von 0:0. Im Nizza-Fanblock war ein Banner mit der Aufschrift "Willkommen bei der Ineos-Gruppe: In Nizza mögen wir auch das Pedal" zu sehen. Die Ineos-Gruppe kaufte OGC Nizza jüngst auf. Ineos ist unter anderem Hauptsponsor des ehemaligen Radsport-Rennstalls Team Sky. "Pedal" ist im Französischen jedoch zweideutig. Neben dem herkömmlichen Fahrradpedal wird das Wort auch als Beleidigung für Homosexuelle benutzt.

: Schiedsrichter sollen Begegnungen bei Vorfällen unterbrechen

Wenige Minuten später breiteten die Fans ein zweites Banner aus. Das war genug für Turpin, der daraufhin das Spiel unterbrach. Die französische Liga hält ihre Schiedsrichter seit dieser Saison an, auf diskriminierende Beleidigungen zu reagieren und die Begegnungen zu unterbrechen. Die Banner der Nizza-Fans können auch als Provokation gegen diese Regel verstanden werden, auf Kosten der homosexuellen Community ist das jedoch nicht tragbar.

Nizza-Spieler Wylan Cyprien sagte während der Spielunterbrechung Canal+: "Wir können nicht jedes Spiel unterbrechen, wenn ein paar Idioten meinen, sie müssten irgendwen beleidigen. Ich bin gegen jede Form von Diskriminierung, aber das ist lächerlich."

Der Vorfall in Nizza war nicht der erste in dieser noch jungen Saison: Bereits zweimal wurden in Frankreich Spiele wegen homophober Sprechchöre unterbrochen.