Ligue 1: Journalist bei Spiel in Frankreich angegriffen

In Frankreich ist ein Journalist von Marseille-Anhängern tätlich angegriffen worden.

In Frankreich ist es am Rande des Ligue-1-Spiels zwischen AC Ajaccio und Olympique Marseille (1:0) am Samstag zu Angriffen auf einen Journalisten gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, sei der Reporter des Fernsehsenders France 3 an einer Tankstelle in der Nähe des Stadions von Marseille-Anhängern angegriffen worden, die Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen eingeleitet.

"Erste Beweise deuten auf schwere Gewalttaten hin, die von einer Gruppe von Personen begangen wurden, die wir zu identifizieren versuchen", sagte der zuständige Generalstaatsanwalt von Ajaccio. Der Journalist sei "ziemlich schwer verletzt, obwohl keine Lebensgefahr besteht". Laut AFP sei er für Behandlungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Ajaccio berichtete zudem von einem weiteren Vorfall, in dem ein krebskrankes Kind, das zu einem Treffen mit den Marseille-Spielern eingeladen war, zusammen mit seinen Eltern von Ajaccio-Anhängern im Stadion angerempelt worden sei.

Getty

Der Verein verurteilte das Verhalten als "unsäglich" und gab bekannt, die verantwortlichen Personen "strafrechtlich verfolgen" zu wollen.