Athletic Club will, dass interessierte Klubs die im Vertrag von Aymeric Laporte verankerte feste Ablösesumme zahlen. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach will der Klub aus Bilbao mindestens die 80 Millionen Euro haben, die vertraglich festgelegt worden sind. Als Interessent gilt der FC Barcelona, der sich nach dem Abwehrspieler erkundigt haben soll.

Laporte überzeugte bei Spaniens WM-Triumph als Stammspieler in der Innenverteidigung neben Barcas Pau Cubarsi. Der amtierende Europameister ließ mit dem Duo in der Abwehrzentrale auf dem Weg zum Weltmeistertitel nur ein Gegentor durch Belgiens Charles De Ketelaere zu.

Bei Athletic Club steht Laporte noch bis 2028 unter Vertrag. Sollte ein Verein tatsächlich 80 Millionen Euro für ihn zahlen, wäre das angesichts seines Alters von 32 Jahren durchaus bemerkenswert. Für die Basken wäre es in jedem Fall ein Mega-Geschäft, auch wenn sie einen Stammspieler und Leistungsträger abgeben müssten: Erst vor einem Jahr holten sie Laporte vom Ronaldo-Klub Al-Nassr zurück in die Liga - und zahlten nur zehn Millionen Euro für ihn. Zwölf Monate später winkt ihnen damit das Achtfache dieser Summe.

Getty Images

Laporte spielte bereits in der Jugend für Athletic Club und wechselte 2018 für 65 Millionen Euro zu Manchester City. Dort blieb er fünfeinhalb Jahre, bevor es für ihn nach Saudi-Arabien ging. Seit Anfang September 2025 ist er wieder zurück in Bilbao.

In der vergangenen Saison machte er 25 Ligaspiele für Athletic Club, in denen ihm zwei Assists gelangen. Bei der WM in Nordamerika stand er bis zum Finale in allen Duellen über die volle Distanz auf dem Platz. Im Endspiel gegen Argentinien wurde er in der Verlängerung nach 99 Minuten ausgewechselt.