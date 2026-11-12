Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Beim Podcast "After The Final Whistle" hat Niklas Süle erklärt, wie er auch mit der Hilfe eines buddhistischen Mönchs auf die Idee kam, seine Karriere zu beenden.

Der Innenverteidiger suchte nach über einem Jahrzehnt im Profifußball nach einer Neuausrichtung abseits des fremdbestimmten Alltags. "Zuerst einmal versucht man, etwas Halt in sein Leben zu bekommen, um mehr oder weniger eine andere Routine in sein Verhalten zu bringen, weil man 13 Jahre lang von Woche zu Woche gelebt hat. Man kann nichts planen. Wenn der Trainer sagt 'Sonntag ist frei', aber man verliert, kann es sein, dass man am Sonntag ins Trainingszentrum kommen muss. Dein Leben wird kontrolliert“, sagte Süle.

Der langjährige Nationalspieler sah sich mit der Zeit nicht mehr in der Lage, seine innere Unruhe selbstständig zu bewältigen - und wandte sich schließlich dem Buddhismus zu. "Man hat bestimmte Gewohnheiten und manche Dinge, bei denen man denkt: Okay, das hilft mir nicht mehr. Vielleicht weil ich es zu lange mache, vielleicht weil ich alles gewonnen habe, was ich wirklich gewinnen wollte. Vielleicht weil ich in meiner Karriere etwas Geld verdient habe. Es gibt verschiedene Gründe", erklärte Süle und führte aus: "Ich konnte es in meinen eigenen Gedanken nicht mehr ordnen. Ich wusste, ich brauche Hilfe. Dass es eine Art von Buddhismus ist, die mir so sehr geholfen hat, hätte ich nicht gedacht. In der Vergangenheit dachte ich immer, vielleicht sind die ein bisschen verrückt."

Der Kontakt zu dem Mönch begann mit einer Begegnung, die Süle zunächst irritierte. "Als ich das erste Mal dort war, kannte er mich nicht. Er hat ein Papier von 50 Seiten über meine Persönlichkeit verfasst - ohne mich jemals getroffen zu haben. Es war eines der beeindruckendsten und unheimlichsten Dinge, die ich je gesehen habe", sagte er. "Ich dachte, selbst wenn er jemanden gefragt hätte - 'Kennst du ihn oder kannst mir etwas über Niklas erzählen?' -, kann es nicht so verrückt sein. Ich gab diese Seiten meiner Frau und sagte: Lies das und sag mir, dass ich nicht verrückt bin. Dann habe ich damit angefangen."

Werbung Werbung

In der Folge integrierte Süle regelmäßige Meditationsübungen in seinen Alltag, um Stress und Druck zu regulieren. "Diese Art von Buddhismus hatte einen Einfluss und hat mir in meinem Fall sehr geholfen, wie zum Beispiel auch das Meditieren. Vor den Spielen oder nach dem Training meditieren, wenn man ein paar Stressmomente hat. Es war gut für mich", sagte er.

Getty Images

Verwandte Themen

Buddhistischer Mönch half Niklas Süle enorm weiter

Wie das genau geht? "Man muss versuchen, es so oft wie möglich zu tun. Wenn man es einmal macht und dann eine Woche lang nicht meditiert, wirft einen das ein bisschen zurück", erklärte Süle. "Das ist Meditation: Man versucht, seine Gedanken abzuschalten und an nichts zu denken, weil der menschliche Geist nicht darauf ausgelegt ist, an nichts zu denken. Man hat immer Gedanken im Kopf und genau das macht Meditation: Sie versucht, sie abzuschneiden."

Durch die tägliche Anwendung stellten sich bereits nach kurzer Zeit Veränderungen bei ihm. "Ich habe versucht, es jeden Tag zu machen. Nach ein, zwei Wochen wurde es besser und besser. Plötzlich hatte ich Gefühle, die ich noch nie zuvor gefühlt habe", sagte Süle. "Es war verrückt. Ich erzähle es besser nicht, aber es war verrückt. Ich wusste nicht, dass es so einen großen Einfluss hat, aber es hatte später auch Einfluss auf meine Entscheidung zum Karriereende."

Werbung

Den Entschluss, es mit dem Fußball sein zu lassen, fasste Süle aber eigenständig, wie er verriet: "Besonders diese Person hat mir so sehr geholfen. Er hat aber nie gesagt: Niklas, hör mit dem Fußball auf. Doch die Arbeit, die wir zusammen gemacht haben, hat mich dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen."

Schließlich wurde Süle im Gespräch, in dem er auch psychische Probleme während seiner Zeit beim BVB offenbarte, sogar noch ein wenig philosophisch. "Das ist meine Meinung über das Leben: Alles hat einen Grund. Ich bin ein großer Karma-Typ. Wenn ich etwas Gutes tue, ist die Wahrscheinlichkeit höher, etwas Gutes zurückzubekommen, als wenn ich ein scheiß Mensch bin und Schlechtes tue", sagte er.