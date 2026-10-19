Rio Ngumoha steht angeblich kurz vor einer langfristigen Verlängerung seines Vertrags beim FC Liverpool. Das bestätigte der 18-Jährige am Samstag selbst nach dem Sieg gegen Brentford in der Premier League. "Das liegt jetzt alles bei meinem Berater. Ich denke, es läuft alles gut", sagte Ngumoha, um dann einschränkend hinterherzuschieben: "Ich bin mir nicht ganz sicher."

Ngumoha feierte bereits mit 16 Jahren sein Debüt für die Reds und wurde in der vergangenen Saison von Trainer Arne Slot als Ersatz für Mohamed Salah meist auf dem linken Flügel gebracht. "Ich lasse den Fußball für mich sprechen. Ich spiele einfach für Liverpool und hoffe, dass ich weiterhin gute Leistungen bringen kann", erklärte er den Journalisten.

Ngumoha wechselte 2024 vom FC Chelsea zu Liverpool und schaffte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch. Im Juni debütierte er sogar in Englands Nationalteam und steht mittlerweile bei drei Länderspiel-Einsätzen für die Three Lions. Mit seinen Leistungen hat sich Ngumoha angeblich auch für andere Verein interessant gemacht. Aktuell wird vor allem der FC Arsenal mit ihm in Verbindung gebracht.

Wie reagierte Liverpool auf das angebliche Bayern-Interesse?

Im Sommer war noch der FC Bayern München als heißer Kandidat gehandelt worden. Einem Sky-Bericht zufolge sei Ngumoha unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten, habe bereits Gespräche mit den Münchnern geführt und einem Wechsel grundsätzlich zugestimmt. Dieser Bericht sorgte allerdings offenbar in Liverpool für große Verwunderung, da Ngumoha gegenüber den Klub-Verantwortlichen seine angebliche Unzufriedenheit überhaupt nicht angedeutet hatte. Dieses Thema hätte sich mit einer Verlängerung ohnehin nun erledigt.

Ngumohas Vertrag läuft aktuell noch bis 2028, sein Marktwert liegt bei 50 Millionen Euro.