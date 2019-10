Liechtenstein vs. Italien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation trifft Liechtenstein auf Italien. Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

In Gruppe J der EM-Qualifikation kommt es am Dienstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen und . Spielbeginn ist um 20.45 Uhr im Rheinpark in Vaduz.

Die italienische Nationalelf von Trainer Roberto Mancini geht als klarer Favorit in die Partie. Zuletzt sorgten die Azzurri mit ihrem neuen Trikot für Aufregung. Gegen Griechenland liefen die Italiener erstmals seit 1954 ganz in grün statt dem klassischen Blau auf.

Liechtenstein grüßt als krasser Außenseiter derweil vom Tabellenende in Gruppe J. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Griechenland sorgte man jedoch für einen Achtungserfolg. Kann das Fürstentum in den Alpen auch erstmals gegen Italien punkten?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Liechtenstein und Italien heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Liechtenstein vs. Italien: Die Partie im Überblick

Duell Liechtenstein - Italien Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe J Datum Dienstag, 15. Oktober | 20.45 Uhr Ort Rheinpark, Vaduz (Liechtenstein) Zuschauer 6.127 Plätze

Liechtenstein vs. Italien heute live im TV verfolgen - geht das?

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Partie zwischen Liechtenstein und Italien wird nicht live im TV übertragen. Weder ein Free-TV- noch ein Pay-TV-Anbieter hat sich die Rechte für die Partie gesichert.

Doch jetzt kommt die gute Nachricht: Als LIVE-STREAM ist das Spiel live und in voller Länge verfügbar. Wie und wo Ihr die Partie sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Liechtenstein vs. Italien heute im LIVE-STREAM schauen - so funktioniert's!

Da die Partie nicht im TV übertragen wird, ist der LIVE-STREAM eure einzige Möglichkeit, wenn ihr das Duell nicht verpassen wollt. Übertragen wird das Spiel auf DAZN.

Liechtenstein vs. Italien: Die EM-Quali heute im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN hat sich die Übertragungsrechte für alle EM-Quali-Spiele ohne deutsche Beteiligung gesichert. Die Partie zwischen Liechtenstein und Italien läuft also auch live und exklusiv bei dem Streamingdienst.

Die Übertragung beginnt bereits kurz vor dem Anstoß, der für 20.45 Uhr angesetzt ist. Kommentator Carsten Fuß versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zum Spiel und führt euch durch die vollen 90 Minuten.

Liechtenstein vs. Italien heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Bevor Ihr die Partien sehen könnt, benötigt ihr zunächst ein Abo bei DAZN. Dank des Probemonats sehen Neukunden DAZN im ersten Monat kostenfrei.

Im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat und habt ein monatliches Kündigungsrecht. Alternativ besteht zudem die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen - so spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro!

Neben zahlreichen EM-Qualifikationsspielen zeigt DAZN unter anderem Spiele der Champions League und Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga und der Ligue 1. Auch eine Vielzahl an weiteren Sportarten hat das Streamingportal im Angebot.

Liechtenstein vs. Italien: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt das Qualifikationsspiel nicht live mitverfolgen? Kein Problem! Bereits kurz nach Abpfiff stellt euch DAZN die Highlights der Partie auf Abruf zur Verfügung.

Zudem ist das Duell im Anschluss in voller Länge als Re-Live verfügbar. Sollten euch die Highlights also nicht ausreichen, könnt ihr euch das Spiel auch noch im Nachhinein über 90 Minuten reinziehen.

Liechtenstein vs. Italien: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn ihr den LIVE-STREAM nicht mitverfolgen könnt, ist das gar kein Problem. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Bereits 20 Minuten vor Anpfiff versorgt euch unser Tickerer mit den wichtigsten Informationen zur Partie. Während der 90 Minuten erhaltet Ihr eine detaillierte Beschreibung des Spielgeschehens.

Liechtenstein vs. Italien: Die Bilanz