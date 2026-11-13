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UEFA Nations League D
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Rheinpark Stadion
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Liechtenstein gegen Aserbaidschan heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Liechtenstein - Aserbaidschan
Liechtenstein
Aserbaidschan
UEFA Nations League D

Alles, was Sie wissen müssen, um Liechtenstein gegen Aserbaidschan heute live in der Liga D der UEFA Nations League zu sehen.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League D - Spielwoche 5
Rheinpark Stadion

Liechtenstein empfängt Aserbaidschan im Rheinpark Stadion in Vaduz zu einer Partie der UEFA Nations League D, die für die Gruppentabelle von großer Bedeutung ist. Die Mannschaft von Konrad Funfstuck braucht ein Ergebnis, um ihre Chancen im Wettbewerb zu wahren. Aykhan Abbasovs Aserbaidschan reist dagegen als Tabellenführer und mit Rückenwind an.

Liechtenstein hat eine schwierige Phase hinter sich und steht in Gruppe 2 auf Platz drei. Das jüngste Nations-League-Spiel endete Anfang des Monats mit einem 0:0 gegen Aserbaidschan. Dieser Punkt verringerte den Druck auf die Gastgeber kaum.

Aserbaidschan hat dagegen eine Reihe guter Ergebnisse erzielt. Ein 1:0-Sieg gegen Litauen im letzten Spiel brachte die Mannschaft an die Tabellenspitze und bestätigte sie als das Team, das es in dieser kleinen Gruppe zu schlagen gilt.

Das erste Duell der beiden Mannschaften am 1. Oktober endete torlos. Liechtenstein hofft, dass diesmal der Heimvorteil den Unterschied macht. Aserbaidschan hat allerdings gezeigt, dass seine Defensive schwer zu überwinden ist.

Für Funfstuck besteht die Herausforderung darin, die bislang weitgehend fehlende Durchschlagskraft zu finden. Liechtenstein blieb in vier seiner letzten fünf Pflichtspiele ohne Tor. Diese Serie muss enden, wenn die Mannschaft aus dieser Partie etwas mitnehmen will.

Aserbaidschan reist selbstbewusst und mit einem klaren Ziel an: gewinnen und die Tabellenführung festigen. Abbasovs Mannschaft agierte effizient, wenn auch nicht spektakulär, und holte die nötigen Ergebnisse, wenn es darauf ankam.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Liechtenstein gegen Aserbaidschan sehen könnt, einschließlich Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream-Optionen.

Team-News & Kader

Liechtenstein vs Aserbaidschan Aufstellungen

5-3-2
Liechtenstein crest
Liechtenstein
LIE
Aufstellung
Aserbaidschan crest
Aserbaidschan
AZE
4-2-3-1
team-logoBenjamin BüchelL. MeierL. Meierteam-logoS. Schlegelteam-logoE. Zundteam-logoJ. HoferM. GoppelM. Goppelteam-logoA. Haslerteam-logoMarcel Büchelteam-logoA. Seleteam-logoA. Lo Russoteam-logoF. Luque Notaroteam-logoE. BalayevB. HuseynovB. Huseynovteam-logoG. AliyevR. DashdamirovR. Dashdamirovteam-logoR. Mammadovteam-logoR. AbbasovA. KhaybulaevA. KhaybulaevA. IsayevA. Isayevteam-logoO. MammadovT. BayramovT. Bayramovteam-logoM. Emreli
Aserbaidschan crest
Aserbaidschan
AZE
5-3-2
Liechtenstein

Startelf

Aserbaidschan

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Funfstuck
  • A. Abbasov

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