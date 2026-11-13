So sehen Sie Liechtenstein gegen Aserbaidschan mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und stellen Sie eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und stellen Sie eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League D - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Rheinpark Stadion

Liechtenstein empfängt Aserbaidschan im Rheinpark Stadion in Vaduz zu einem Spiel der UEFA Nations League D, das für die Tabelle der Gruppe von großer Bedeutung ist. Die Mannschaft von Konrad Funfstuck braucht ein Ergebnis, um ihre Chancen im Wettbewerb zu wahren. Aserbaidschan reist unter Aykhan Abbasov dagegen als Tabellenführer und mit Rückenwind an.

Liechtenstein steckt in einer schwierigen Phase und liegt in Gruppe 2 auf Platz drei. Das bislang letzte Nations-League-Spiel endete Anfang des Monats mit einem 0:0 gegen Aserbaidschan. Der Punktgewinn nahm kaum Druck von den Gastgebern.

Aserbaidschan hat hingegen eine Reihe guter Ergebnisse erzielt. Ein 1:0-Sieg gegen Litauen im letzten Spiel brachte die Mannschaft an die Spitze der Gruppe und bestätigte sie als das Team, das es in dieser Gruppe zu schlagen gilt.

Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften am 1. Oktober endete torlos. Liechtenstein hofft, dass der Heimvorteil diesmal den Unterschied macht. Aserbaidschan hat allerdings gezeigt, dass es schwer zu überwinden ist.

Für Funfstuck besteht die Herausforderung darin, die bislang weitgehend fehlende Durchschlagskraft zu finden. Liechtenstein blieb in vier der letzten fünf Pflichtspiele ohne Tor. Diese Serie muss enden, wenn die Mannschaft aus dieser Partie etwas mitnehmen will.

Aserbaidschan reist mit Selbstvertrauen und einem klaren Ziel an: gewinnen und die Tabellenführung festigen. Abbasovs Mannschaft spielte effizient, wenn auch nicht spektakulär, und holte die nötigen Ergebnisse, wenn es darauf ankam.

Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Übertragung von Liechtenstein gegen Aserbaidschan, einschließlich Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream-Möglichkeiten.

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