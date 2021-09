Wer zeigt / überträgt Liechtenstein vs. Deutschland live? Die WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

Erstes Länderspiel von Hansi Flick: In St. Gallen spielt Liechtenstein gegen Deutschland. Goal erklärt, wer die WM-Qualifikation LIVE zeigt/überträgt.

Hansi Flick ist der neue Cheftrainer beim DFB, am Donnerstag soll er die Nationalmannschaft zum Sieg gegen Liechtenstein führen. Anpfiff in Sankt Gallen ist am Donnerstag um 20.45 Uhr.

Man sollte meinen, dass ein Topfavorit wie Deutschland keine großen Probleme beim Weiterkommen in der WM-Qualifikation haben sollte - allerdings ist man momentan nur an Rang drei von sechs.

An der Spitze befindet sich Armenien mit drei Siegen aus drei Spielen, gefolgt von Nordmazedonien mit zwei Siegen (u. a. ein Sieg gegen Deutschland), punktgleich mit Deutschland (allerdings hat Deutschland das schlechtere Torverhältnis).

Hansi Flick sollte also sein erstes Länderspiel als offizieller Cheftrainer dringend gewinnen, sonst würde sich die Lage in der Gruppe J früh zuspitzen. Goal erklärt in diesem Artikel, wie die WM-Qualifikation übertragen wird.

Deutschland gegen Liechtenstein LIVE: Die Partie der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Liechtenstein vs. Deutschland Datum Donnerstag, 29. August 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Kybunpark | St. Gallen | Schweiz

Liechtenstein - Deutschland LIVE im TV: Die Übertragung der WM-Quali im Fernsehen

Ruhmreich war das Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der EM im Sommer wahrlich nicht, viele bedauern vor allem, dass Joachim Löws Karriere dadurch ein eher fades Ende nahm.

Dafür ist jetzt Zeit für etwas Neues: Mit Hansi Flick übernimmt ein alter Bekannter das Ruder, Cheftrainer war er offiziell aber noch nicht (mit Ausnahme von einer Begegnung). Viele Anhänger:innen in Deutschland wollen sich das Spiel anschauen, aber ist das überhaupt möglich?

Wer zeigt / überträgt Liechtenstein gegen Deutschland live? Das Länderspiel im TV

Tolle Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich Donnerstagabends ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft anschauen wollen: Liechtenstein vs. Deutschland ist LIVE im TV zu sehen! Der private Fernsehsender RTL hat sich die Übertragungsrechte für alle Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gesichert.

Auch die Qualifikation der Europameisterschaft in den vergangenen Jahren wurde durch "Radio Television Luxembourg" ausgestrahlt, der Fernsehsender weiß also, womit er es zu tun hat. Dabei wird die Übertragung so ablaufen:

Steffen Freund und Marco Hagemann am Mikrofon: Die RTL-Übertragung der WM-Qualifikation im Fernsehen

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Fernsehsender : RTL

: RTL Begegnung : Liechtenstein vs. Deutschland

: Liechtenstein vs. Deutschland Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

:

WM-Qualifikation im Free-TV sehen? So seht ihr Liechtenstein gegen Deutschland kostenlos

RTL zeigt das Länderspiel, aber kann man das Spiel dann einfach so, ohne Abonnement und Kosten verfolgen? Hervorragende Nachrichten: Ja, RTL wird das Programm am Donnerstag im Free-TV übertragen! Der Sender ist zwar ein Privatsender, allerdings sind die meisten Inhalte des Senders im Free-TV, also kostenlos zu sehen - der Sender finanziert sich primär über Werbung.

Wie kann man denn jetzt den Fernsehsender auf dem Gerät empfangen? Eine Anleitung zum Einrichten auf eurem TV-Gerät findet ihr genau hier. In in HD und UHD lässt sich RTL übrigens auch sehen, dazu findet ihr an dieser Stelle mehr Informationen.

Wer zeigt / überträgt Liechtenstein vs. Deutschland im LIVE-STREAM? Die WM-Qualifikation sehen

RTL wird am Donnerstag das Länderspiel zwischen Deutschland und Liechtenstein im Free-TV zeigen - sehr zur Freude von zahlreichen Fans! Der TV-Sender gehört zu den Größten in Deutschland und ist den meisten Zuschauer:innen ein Begriff.

Einen Aspekt gibt es aber noch zu beachten: Wir sind bereits im Jahr 2021, immer mehr Unterhaltungsangebote sind im Internet zu finden, weil viele Konsument:innen keinen Fernseher mehr haben. Wird auch das Länderspiel vom Donnerstag im LIVE-STREAM zu sehen sein?

RTL im LIVE-STREAM: TVNOW überträgt Liechtenstein vs. Deutschland im Internet

Gute Nachrichten für alle diejenigen, die das Qualifikationsspiel für die umstrittene WM 2022 in Katar im LIVE-STREAM verfolgen wollen: RTL zeigt die Partie im Internet! Wobei RTL hier nicht ganz der richtige Begriff ist: Streamingportal TVNOW wird sich am Donnerstag um die Übertragung kümmern.

TVNOW ist die Mediathek der RTL Group - man kann hier also eine Vielzahl von unterschiedlichen Sendern sehen. So sind hier Inhalte von ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL und weiteren zu sehen.

WM-Qualifikation: Liechtenstein gegen Deutschland Donnerstag im LIVE-STREAM von RTL: So teuer ist TVNOW-Premium

Ihr habt euch auf eine kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft via TVNOW gefreut? An dieser Stelle müssen wir euch leider enttäuschen: Anders als bei Mediatheken von öffentlich-rechtlichen Sendern (wie zum Beispiel beim ZDF oder der ARD) ist die Mediathek von RTL, TVNOW, nicht vollständig kostenlos zu sehen.

Nur einzelne Inhalte sind zu sehen, ohne dass man ein kostenpflichtiges Abonnement abschließt, die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gehören leider nicht dazu. Hier müsst ihr 3,99 Euro pro Monat für das TVNOW-Premium-Abonnement bezahlen, dieses ist flexibel und monatlich kündbar.

Deutschland- Spiel auch auf Geräten streamen: Das ist die TVNOW-App

Das Spiel via TVNOW zu streamen klingt zwar gut, allerdings möchtet ihr das via Handy oder Tablet machen? Das ist die jeweilige kostenlose App:

Highlights und LIVE-TICKER: DAZN zeigt den größten Teil der WM-Qualifikation

Ihr könnt / wollt das Spiel am Donnerstag nicht im Free-TV auf RTL verfolgen oder seid nicht bereit, die Kosten von TVNOW zu stemmen? Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass ihr auf das Spiel verzichten müsst: Während des Spiel hält euch der (natürlich kostenlose) Goal LIVE-TICKER auf dem Laufenden, damit ihr nichts verpasst, im Anschluss ist dann DAZN für euch da!

Der beliebte Streamingdienst veröffentlicht 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Deutschland-Begegnung auf DAZN! Dabei ist das Abonnement im ersten Monat kostenlos und unverbindlich, ihr solltet also unbedingt vorbeischauen!

Die Aufstellungen von Deutschland und Liechtenstein: So laufen die Nationalmannschaften auf

In der Regel werden die offiziellen Aufstellungen erst eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht, wir tragen diese dann hier ein. Schaut rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um zu sehen, für wen sich Hansi Flick am Donnerstag entscheidet!

Liechtenstein vs. Deutschland LIVE: Die Übertragungen (TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights) der WM-Qualifikation