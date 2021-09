Länderspiel heute live im Free-TV: So wird Deutschland vs. Liechtenstein kostenlos übertragen

Liechtenstein gegen Deutschland ist das erste Länderspiel von Hansi Flick als Cheftrainer. Goal erklärt, wie die WM-Quali im Free-TV läuft.

Neues Kapitel beim DFB: Heute steht das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein an - es ist das erste Spiel unter Neu-Trainer Hansi Flick. Anpfiff in Sankt Gallen ist um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Liechtenstein klingt zwar nicht nach dem großen Topspiel, sehenswert ist es allemal: Deutschland wird schließlich alles für einen Sieg geben.

In der Tabelle sieht es nämlich nicht ganz so gut aus: Nach drei Spielen hat man "nur" sechs Punkte auf dem Konto, sowohl Armenien als auch Nordmazedonien befinden sich vor Kai Havertz, Joshua Kimmich und Co.

Erstes Spiel von Hansi Flick und schon wird erwartet dass er das Spiel gewinnt - angesichts des Klassenunterschieds der Mannschaften durchaus verständlich. Goal erklärt in diesem Artikel, wie die WM-Qualifikation kostenlos übertragen wird.

Deutschland gegen Liechtenstein im Free-TV? Die Partie der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Liechtenstein vs. Deutschland Datum Donnerstag, 29. August 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Kybunpark | St. Gallen | Schweiz

Liechtenstein - Deutschland LIVE im Free-TV: Die Übertragung der WM-Quali im kostenlosen Fernsehen

Es ist ein besonderes Spiel für Anhänger:innen in ganz Deutschland: Das erste Spiel nach der EM und vor allem das erste Spiel nach der 15-jährigen Ära Löw - das will man sich nicht entgehen lassen.

Es verwundert also nicht, dass zahlreiche Fans in der gesamten Bundesrepublik erwarten, dass die Begegnung im TV kostenlos übertragen wird. Ist das denn der Fall?

Wer zeigt / überträgt Liechtenstein gegen Deutschland heute live und kostenlos? Das Länderspiel im Free-TV

Tatsächlich gibt es hervorragende Nachrichten für alle Anhänger:innen, die heute das Spiel der deutschen Nationalmannschaft verfolgen wollen: Liechtenstein vs. Deutschland ist LIVE im Free-TV zu sehen! Der private Fernsehsender RTL überträgt alle Qualifikationsspiele für die WM 2022 der deutschen Nationalmannschaft.

RTL ist zwar ein Privatsender, allerdings bietet der sein Programm kostenfrei an und finanziert sich primär durch Werbung - heute kann man das Spiel also auch kostenlos im Fernsehen anschauen! Die Übertragung wird folgendermaßen ablaufen:

Mit Steffen Freund und Marco Hagemann: Die RTL-Übertragung der WM-Qualifikation im Fernsehen

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Fernsehsender : RTL

: RTL Begegnung : Liechtenstein vs. Deutschland

: Liechtenstein vs. Deutschland Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

:

WM-Qualifikation heute LIVE im Free-TV sehen: So seht ihr Liechtenstein gegen Deutschland kostenlos

RTL zeigt das Länderspiel also kostenlos - das sind richtig gute Nachrichten! Schon bei der Qualifikation für die EM in diesem Sommer hatte RTL die deutsche Nationalmannschaft begleitet, die Zuständigen wissen also wie es geht.

Eine offene Frage zur Übertragung im TV gibt es noch: Wie kann man denn den Sender auf dem Gerät empfangen? Die Anleitung für die Einrichtung auf eurem TV-Gerät findet ihr hier. Auch in HD und UHD kann man RTL empfangen, an dieser Stelle findet ihr dazu mehr Informationen.

Liechtenstein vs. Deutschland im kostenlosen LIVE-STREAM? Die WM-Qualifikation im Internet sehen

RTL zeigt Deutschland gegen Liechtenstein im Free-TV, was viele Fans im ganzen Land freut. Da der TV-Sender zu den größten Fernsehsendern Deutschlands gehört sollte er den meisten interessierten Zuschauer:innen ein Begriff sein.

Einen wichtigen Aspekt mit Blick auf die Übertragung von Deutschland - Liechtenstein wollen wir uns aber noch anschauen: Wird die Begegnung auch kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen sein?

RTL im kostenlosen LIVE-STREAM oder nicht? TVNOW überträgt Liechtenstein vs. Deutschland im Internet

Schlechte Nachrichten: Nein - die Begegnung wird nicht kostenlos im Internet zu sehen! Doch der Reihe nach: RTL hält nicht nur die Rechte für die Übertragung per TV, sondern auch im Internet.

TVNOW ist die Mediathek der RTL Group und die Plattform, auf der man heute Liechtenstein - Deutschland sehen kann. Nicht nur das Spiel gibt es hier zu sehen, auch Inhalte von ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL und weiteren Sparten von RTL kann man hier finden.

WM-Qualifikation: Liechtenstein gegen Deutschland Donnerstag im LIVE-STREAM von RTL: So teuer ist TVNOW-Premium

Warum ist denn die Übertragung denn nicht kostenlos, wenn TVNOW das Programm überträgt? Anders als bei Mediatheken von öffentlich-rechtlichen Sendern (wie zum Beispiel die Mediatheken von ZDF und ARD) ist die besagte Mediathek von RTL, TVNOW, nicht vollständig kostenlos abzurufen!

Leider bietet RTL nur einzelne Inhalte an, die man sehen kann, ohne ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen. Die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gehören leider nicht dazu. Ihr müsst 3,99 Euro pro Monat für das TVNOW-Premium-Abonnement bezahlen, um das DFB-Team in Aktion zu sehen, dieses Abo ist flexibel und monatlich kündbar.

Deutschland- Spiel auch auf Geräten streamen: Das ist die TVNOW-App

Stream via TVNOW klingt zwar gut, allerdings wollt ihr das nicht am Laptop oder PC machen? Dann könnt ihr auch auf Handy oder Tablet ausweichen, das ist die jeweilige kostenlose App:

Die Aufstellungen von Deutschland und Liechtenstein: So laufen die Nationalmannschaften auf

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen von Hansi Flick und Martin Stocklasa veröffentlicht, wir tragen diese daraufhin hier ein. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um dann ideal vorbereitet zu sein.

