Geht es nach Markus Babbel, bleibt im DFB-Team auch unter Jürgen Klopp eine große Baustelle der vergangenen Jahre: die Linksverteidiger-Position. Dahingehend übte der ehemalige Spieler des FC Bayern München auch Kritik an Nathaniel Brown von seinem einstigen Arbeitgeber.

Beim 23-Jährigen hätten sich "Licht und Schatten" abgewechselt, sagte Babbel im Interview mit ran. Der Europameister von 1996 betonte: "Mit Ball im Spiel nach vorne ist er großartig, aber wichtig ist eben auch das Spiel ohne Ball. Und das Defensivverhalten bleibt unsere große Baustelle. Wenn es gebrannt hat, war es eigentlich immer auf seiner Seite, weil er entweder schlecht gestanden, schlecht in den Zweikampf gegangen ist oder die Gefahr nicht erkannt hat und dann auch zu spät war."

"Daran", erklärte Babbel, müsse Brown "weiter arbeiten". Schwächen im Defensivverhalten hätten aber auch David Raum (RB Leipzig) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) offenbart. Das Duo hatte in Klopps "zweitem" Kader gegen Serbien und in Griechenland je einmal die linke Abwehrseite bekleidet. "Alle Drei haben ihre Stärken ganz klar nach vorne. Aber in der Defensive haben sie halt ihre Schwachpunkte", ergänzte der 54-Jährige.

FC Bayern: Warum Nathaniel Brown um seinen Stammplatz zittern muss

Brown hatte in der ersten Hälfte des Länderspiel-Viererpacks tatsächlich Mängel in der Defensive offenbart, stach aber auch offensiv nicht besonders heraus. Bei den Bayern war er nach seinem 50 Millionen Euro schweren Wechsel von Eintracht Frankfurt im Sommer zunächst in ungewohnter Rolle auf der Zehnerposition gut in die Saison gestartet. Als sich die personelle Lager in der Offensive wieder entspannte, kehrte er auf die linke Abwehrseite zurück.

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Dort duelliert sich Brown mit dem wiedererstarkten Alphonso Davies, der aktuell die Nase vorn hat. Nach frühen Auswechslungen gegen den VfL Osnabrück (DFB-Pokal) und die SV Elversberg (Bundesliga), denen enttäuschende Auftritte vorausgegangen waren, bekam der Kanadier in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt schließlich die Chance von Beginn an - und wusste diese zu nutzen. Brown saß über die volle Distanz auf der Bank und wurde im darauffolgenden Bundesligaspiel gegen Union Berlin erst spät eingewechselt, nachdem Davies mit zwei Assists geglänzt hatte.

Insgesamt steht Davies bereits bei vier Torbeteiligungen in der noch jungen Spielzeit und dürfte auch in den kommenden Wochen häufiger als Brown in der Startelf stehen. Am Samstag wartet Überraschungsteam FC Augsburg auf die Bayern.