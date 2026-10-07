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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Tim Ursinus

"Licht und Schatten": Star des FC Bayern München erntet für Leistungen beim DFB-Team Kritik

Bundesliga
Deutschland
UEFA Nations League A
Bayern München
N. Brown

Nathaniel Brown vom FC Bayern München ist für seine jüngsten Aufritte im DFB-Team kritisiert worden.

Geht es nach Markus Babbel, bleibt im DFB-Team auch unter Jürgen Klopp eine große Baustelle der vergangenen Jahre: die Linksverteidiger-Position. Dahingehend übte der ehemalige Spieler des FC Bayern München auch Kritik an Nathaniel Brown von seinem einstigen Arbeitgeber.

Beim 23-Jährigen hätten sich "Licht und Schatten" abgewechselt, sagte Babbel im Interview mit ran. Der Europameister von 1996 betonte: "Mit Ball im Spiel nach vorne ist er großartig, aber wichtig ist eben auch das Spiel ohne Ball. Und das Defensivverhalten bleibt unsere große Baustelle. Wenn es gebrannt hat, war es eigentlich immer auf seiner Seite, weil er entweder schlecht gestanden, schlecht in den Zweikampf gegangen ist oder die Gefahr nicht erkannt hat und dann auch zu spät war."

"Daran", erklärte Babbel, müsse Brown "weiter arbeiten". Schwächen im Defensivverhalten hätten aber auch David Raum (RB Leipzig) und Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) offenbart. Das Duo hatte in Klopps "zweitem" Kader gegen Serbien und in Griechenland je einmal die linke Abwehrseite bekleidet. "Alle Drei haben ihre Stärken ganz klar nach vorne. Aber in der Defensive haben sie halt ihre Schwachpunkte", ergänzte der 54-Jährige.

FC Bayern: Warum Nathaniel Brown um seinen Stammplatz zittern muss

Brown hatte in der ersten Hälfte des Länderspiel-Viererpacks tatsächlich Mängel in der Defensive offenbart, stach aber auch offensiv nicht besonders heraus. Bei den Bayern war er nach seinem 50 Millionen Euro schweren Wechsel von Eintracht Frankfurt im Sommer zunächst in ungewohnter Rolle auf der Zehnerposition gut in die Saison gestartet. Als sich die personelle Lager in der Offensive wieder entspannte, kehrte er auf die linke Abwehrseite zurück.

Dort duelliert sich Brown mit dem wiedererstarkten Alphonso Davies, der aktuell die Nase vorn hat. Nach frühen Auswechslungen gegen den VfL Osnabrück (DFB-Pokal) und die SV Elversberg (Bundesliga), denen enttäuschende Auftritte vorausgegangen waren, bekam der Kanadier in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt schließlich die Chance von Beginn an - und wusste diese zu nutzen. Brown saß über die volle Distanz auf der Bank und wurde im darauffolgenden Bundesligaspiel gegen Union Berlin erst spät eingewechselt, nachdem Davies mit zwei Assists geglänzt hatte.

Insgesamt steht Davies bereits bei vier Torbeteiligungen in der noch jungen Spielzeit und dürfte auch in den kommenden Wochen häufiger als Brown in der Startelf stehen. Am Samstag wartet Überraschungsteam FC Augsburg auf die Bayern.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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