Leverkusens NxGn-Talent Kai Havertz: Abschluss mit Auszeichnung

Der 19-Jährige entwickelt sich in der Bundesliga hervorragend und ist jetzt schon zu einem Spieler geworden, den halb Europa jagt.

Spieler wie Jadon Sancho und Reiss Nelson haben in den letzten Monaten bewiesen, dass die Bundesliga der perfekte Ort für junge Spieler aus ganz Europa ist, um sich enorm weiterzuentwickeln. Doch auch die deutschen Talente bekommen natürlich in der heimischen Liga ihre Chance.

Und es gibt nur wenige deutsche Talente, die bislang ähnlich überzeugt haben wie Bayer Leverkusens Kai Havertz, der Musterschüler seines Jahrgangs.

Im Oktober 2016 wurde der inzwischen 19-Jährige mit 17 Jahren und 126 Tagen zum jüngsten Debütanten des Werksklubs. Seitdem hat er riesige Fortschritte gemacht.

Natürlich gab es auch Anpassungsprobleme, doch die waren eher außersportlicher Art: Er musste kurz nach seinem Profi-Debüt ein Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid sausen lassen, da er seine Abiturprüfung machen musste.

In Leverkusen sind sie inzwischen davon überzeugt, dass sie eines der größten Talente Europas in ihren Reihen haben. "Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der in seinem Alter schon so komplett war", sagte Kapitän Lars Bender.

"Was er mitbringt an Spielmacher-Fähigkeiten, Technik und Mentalität, ist unglaublich", sagte der deutsche Nationalspieler und Bayer-Teamkollege Julian Brandt. "Er ist so talentiert und hat das Zeug, ein Weltstar zu werden", ergänzte er.

In seinen ersten 15 Liga-Einsätzen erzielte Havertz beeindruckende vier Tore, doch der passstarke Spielmacher, der sich gerne zwischen den Linien aufhält, machte sich danach eher als Vorbereiter a als Torschütze einen Namen.

Havertz trug sich als Vorbereiter für Karim Bellarabi für das 50.000 Tor der Bundesliga in die Geschichtsbücher ein und wurde dann zum Spieler, der die wenigsten Partien benötigte, um auf zehn Vorlagen zu kommen. Havertz ist darüber hinaus nun der jüngste Spieler, der jemals auf 50 Bundesliga-Einsätze gekommen ist.

Der in Aachen geborene Mittelfeldspieler ist zwar 1,88 Meter groß, erinnert bei seinen Auftritten aber an Mesut Özil, einen anderen Spielmacher-Linksfuß, den er als sein Vorbild ansieht. "Er ist ein Spieler, den ich immer gerne habe spielen sehen und dessen Weg ich genau verfolgt habe", sagte Havertz SPOX. "Mesut Özil ist ein toller Spieler, der viel für die Nationalmannschaft und seine Vereine geleistet hat", fügte er hinzu.

In diesem Jahr feierte Havertz sein Länderspieldebüt für Deutschland - und für seinen Verein lieferte er ebenfalls beständig gute Leistungen. Bislang hat kein anderer Leverkusen-Spieler mehr Einsätze als die 16 von Havertz verzeichnet und nur Kevin Volland hat mit fünf Toren mehr Treffer als der Youngster erzielt (vier).

Havertz schafft im Durchschnitt 1,6 erfolgreiche Dribblings pro Spiel und 0,7 entscheidende Pässe pro Partie. Damit führt er das junge und dynamische Bayer-Team an.

Der schnelle Erfolg ist ihm dabei aber nicht zu Kopf gestiegen. "Ich bin so erzogen worden, dass ich mit beiden Beinen auf dem Boden bleibe", erklärte er.

"Ich habe von meinen Eltern gelernt, dass Arroganz keine schöne Eigenschaft ist. Warum sollte für einen Fußballer etwas anderes gelten als für alle anderen Leute?", fragte er.

Kai Havertz ist jedoch anders als andere Fußballspieler. Mit seiner Bescheidenheit und seinem außergewöhnlichen Talent dürfte er in der Lage sein, genau das den Experten auch in den kommenden Jahren zu beweisen.