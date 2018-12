Leverkusen-Star Julian Brandt verrät: Das ist mein liebstes Tausch-Trikot

Julian Brandt hat schon so manches Trikot mit namhaften Gegenspielern getauscht. Nun verriet er, welches davon sein Favorit ist.

Offensivspieler Julian Brandt von Bayer Leverkusen hat verraten, dass ein Jersey seines Ex-Teamkollegen Heung-Min Son sein liebstes Tausch-Trikot ist.

"Besonderes Trikot, guter Freund Sonnyyyy", schrieb Brandt auf die entsprechende Frage bei einem Q&A auf seinem Instagram-Profil. Es handelt sich um Sons Trikot von der südkoreanischen Nationalmannschaft bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro.

Brandt und Son trennten sich bei Olympia mit 3:3

Deutschland und Südkorea trafen seinerzeit in der Gruppenphase aufeinander und trennten sich 3:3. Brandt und die deutsche Auswahl kamen später bis ins Finale, das sie erst im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Brasilien verloren. Sons Südkoreaner wurden zwar Gruppensieger, scheiterten aber im Viertelfinale an Honduras. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Son und Brandt kennen sich aus zwei gemeinsamen Jahren in Leverkusen, spielten von 2013 bis 2015 zusammen für Bayer. Son wechselte 2015 dann für 30 Millionen Euro zu Tottenham.