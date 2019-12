Bayer Leverkusen - Schalke 04: LIVE-STREAM, TV, LIVE-TICKER – alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga trifft Bayer Leverkusen auf Schalke 04. Wir erklären Euch, wie Ihr das Top-Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Spitzenspiel in der BayArena. Heute um 18.30 Uhr trifft der Bundesligasiebte Bayer 04 Leverkusen auf den Dritten Schalke 04. Beide Teams gehen mit ordentlich Rückenwind ins Spiel. Königsblau ist inzwischen seit fünf Spielen ungeschlagen und siegte am vergangenen Spieltag gegen (2:1), die Leverkusener feierten in der Vorwoche einen Auswärtssieg beim (2:1).

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr heute das Spiel zwischen Leverkusen und Schalke im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über Anlaufstellen für LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams.

gegen Schalke 04: Die Rahmendaten zum Top-Spiel

Duell Bayer 04 Leverkusen vs. Schalke 04 Datum Samstag, 07.12.2019, 18.30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen ( ) Zuschauer 30.210 Plätze

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 heute live im TV sehen

Nur rund 30.000 Fans können heute beim Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Schalke 04 live im Stadion dabei sein. Dem Rest bleibt nur, das Spitzenspiel im TV anzuschauen. Das wichtigste vorweg: Der Kracher zwischen der Werkself und Königsblau wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Die einzige Möglichkeit, das Spiel heute live und legal im deutschen Fernsehen zu sehen, ist der Pay-TV-Sender Sky. Wie an jedem Samstag hat Sky das 18.30-Uhr-Topspiel live im Programm. Beginn der Vorberichterstattung ist unmittelbar nach der Konferenz, ab 17.30 Uhr.

Wie gewohnt werden Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus durch die Übertragung führen und Euch in der Stunde vor dem Anpfiff mit allen wichtigen Infos rund um Leverkusen und Schalke versorgen. Wenn der Ball dann rollt, übernimmt Kommentator Kai Dittmann.

Übertragen wird das Spiel auf dem Sender Sky Sport HD 1. Um diesen Sender zu empfangen, müsst Ihr allerdings Abonnent von Sky sein. Auf der Homepage des Senders könnt Ihr Euch über aktuelle Abo-Varianten informieren.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM sehen

Sofern Ihr Besitzer eines Sky-Abos seid, könnt Ihr das Spiel zwischen Leverkusen und Schalke bei Sky Go im LIVE-STREAM sehen. Parallel zur Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden an, die Inhalte auch im LIVE-STREAM zu sehen, sofern die jeweiligen Pakete gebucht sind.

Um auf Sky Go zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich die Sky-Go-App herunterladen. Diese steht für den PC, Smartphone oder Tablett zum kostenlosen Download bereit.

Mithilfe des Sky Tickets können auch Personen ohne Sky-Abo auf den LIVE-STREAM zu Leverkusen gegen Schalke 04 zugreifen. Dort kann man zwischen einem Tages- und Monatspass wählen und somit ohne Abo auf zahlreiche Sky-Inhalte zugreifen.

Das Monatsticket liegt preislich bei derzeit 9,99 Euro im ersten Monat. Kündigt Ihr das Sky Ticket nicht im ersten Monat, zahlt Ihr ab dem zweiten Monat 29,99 Euro. Das Paket ist dabei jederzeit monatlich kündbar.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 im LIVE-TICKER

Auch Fans ohne Sky-Abo oder Sky Tickets können während der 90 Minuten mithilfe von LIVE-TICKERN immer auf Ballhöhe bleiben. Hier werdet Ihr während des Spiels ständig mit den neusten Infos aus dem Stadion versorgt und verpasst nichts.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker zu Leverkusen gegen Schalke an. Neben blitzschnellen Updates bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights versorgt Euch der zuständige Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um die Werkself und S04.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt Leverkusen gegen Schalke verpasst oder einfach kein Sky-Abo? Kein Problem, denn inzwischen gibt es zahlreiche Möglichkeiten die Highlights aller Bundesligaspiele zu schauen. Im Free-TV gibt es um 23.00 Uhr im ZDF-Sportstudio die ersten Highlights.

Online könnt Ihr die besten Szenen zwischen Schalke und Leverkusen schon deutlich früher sehen. Neben dem übertragenden Sender Sky unter anderem auch bei DAZN. Schon 40 Minuten nach Abpfiff findet Ihr die Höhepunkte des Spiels auf der Plattform – das gilt übrigens für alle Spiele in der Bundesliga.

Bayer Leverkusen gegen Schalke 04: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie Leverkusen und Schalke heute ins Spiel gehen. Sobald beide Trainer ihre Mannschaften veröffentlicht haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.