Leverkusen und Gladbach angeblich an Dani Olmo interessiert

Dani Olmo hat sich bei Dinamo Zagreb in den Vordergrund gespielt. Nun zeigen angeblich gleich zwei Bundesliga-Teams Interesse an dem Spanier.

und sind angeblich an Dani Olmo von interessiert. Das berichtet der kicker. Demnach sehen die beiden Bundesligisten im 21-jährigen Spanier eine geeignete Verstärkung für das zentrale Mittelfeld.

Leverkusen muss in diesem Sommer den Abgang von Julian Brandt zu verkraften. Als Ersatz holte die Werkself bereits Kerem Demirbay aus Hoffenheim, doch Olmo könnte eine weitere Option werden. Als Ablösesumme sind dem Bericht zufolge 25 Millionen Euro im Gespräch.

Aus der Jugend des zu Dinamo

Dani Olmo wurde in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet und wechselte mit 16 Jahren zu Dinamo. Dort entwickelte er sich zu einem Leistungsträger: In der vergangenen Saison steuerte er in 25 Partien acht Tore und drei Vorlagen bei.