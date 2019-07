Bericht: Dominik Kohr vor Wechsel von Bayer Leverkusen zu Eintracht Frankfurt

Dominik Kohr von Bayern Leverkusen steht wohl kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt und könnte dort zum Rekordeinkauf werden.

Dominik Kohr steht offenbar unmittelbar vor einem Transfer von zum Bundesligarivalen . Wie die Bild-Zeitung berichtet, absolvierte der Mittelfeldspieleram Dienstag seinen Medizincheck am Main.

Als Ablöse soll laut Angaben des Blattes ein zweistelliger Millionenbetrag fällig werden. "Verschenken werden wir ihn sicher nicht", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Eintracht Frankfurt: Wird Dominik Kohr der neue Rekordtransfer?

Die SGE hat erst kürzlich mit dem Transfer des Schweizers Djibril Sow ihren Ablöserekord auf neun Millionen Euro in die Höhe geschraubt.

Der ehemalige Augsburger Dominik Kohr absolvierte in der vergangenen Saison für Leverkusen 18 Spiele in der und deren fünf in der . Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2021