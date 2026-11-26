Levante gegen Racing Santander mit einem VPN sehen

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender besuchen. Rufen Sie die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 27. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante empfängt Racing Santander in LaLiga im Estadio Ciudad de Valencia. Die Gastgeber wollen sich von den unteren Tabellenplätzen entfernen.

Das Team von Luis Castro steht auf Platz 15 und hat in den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg nur einen Sieg geholt. Zuletzt spielte Levante 1:1 gegen Elche und blieb damit in der Liga weiter sieglos.

Racing reist in deutlich besserer Verfassung an. Das Team von Jose Lopez steht auf Platz sieben und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, darunter ein 3:2 gegen Real Sociedad im jüngsten Spiel.

In diesem Zeitraum erzielten die Gäste neun Tore. Allerdings kassierten sie in diesem Monat zu Hause gegen Real Madrid auch drei Gegentore. Wie konstant Racing auswärts defensiv auftreten kann, bleibt fraglich.

Levante war schwer zu schlagen, überzeugte dabei aber nicht. Neben zwei Unentschieden und einem Sieg in der Copa del Rey bei CD Tarancon stehen zwei Liga-Niederlagen in Folge gegen Real Sociedad und Atletico Madrid.

Beide Teams müssen mit Verletzungssorgen umgehen. Racings jüngste Form gibt dem Team Selbstvertrauen für die Reise nach Valencia. Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung des Spiels wissen müssen.

Die TV- und Livestream-Option für Levante gegen Racing Santander ist unten aufgeführt. ExpressVPN ist als Übertragungsoption angegeben, damit Sie das Spiel auch außerhalb Ihrer Heimatregion live sehen können.

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