Levante gegen Barcelona: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD und der FC Barcelona treten am 13. September 2026 um 14:15 Uhr GMT (10:15 Uhr EST / 15:15 Uhr BST / 16:15 Uhr SAST) gegeneinander an.

Tabellenführer reist nach Valencia

Der FC Barcelona reist zum Duell mit Levante UD ins Estadio Ciudad de Valencia, wo am 5. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27 gespielt wird. Nach einem Champions-League-Spiel unter der Woche und mit einer makellosen Bilanz in der Liga will die Mannschaft von Hansi Flick ihre Siegesserie an der Tabellenspitze ausbauen. Für Levante UD ist die Rückkehr ins eigene Stadion nach einem hart erkämpften Auswärtsremis eine riesige Herausforderung, da das Team Barcelonas torhungrige Offensive stoppen will.

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Torloses Remis der Granotes in Málaga

Levante UD geht in das Sonntagsspiel, nachdem das Team am 4. Spieltag (6. September) im Estadio La Rosaleda ein 0:0 auswärts gegen den Málaga CF geholt hat. Obwohl Málaga früh Druck machte und in der 8. Minute einen Elfmeter vergab, hielt Levantes Defensive dem Druck stand. Die Mannschaft von Luis Castro hat einen durchwachsenen Start in die Ligasaison hingelegt, sammelte fünf Punkte aus vier Spielen und feierte dabei am 3. Spieltag einen beeindruckenden 5:2-Heimsieg gegen Real Betis.

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Blaugrana mit Fünf-Tore-Gala im Mestalla

Der FC Barcelona reist voller Selbstvertrauen nach Valencia, nachdem das Team am 4. Spieltag (6. September) einen dominanten 5:0-Sieg gegen den Valencia CF im Mestalla gefeiert hat. Lamine Yamal setzte mit einem frühen Treffer den Ton und schnürte spät in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack, während auch Fermín López, Raphinha und Pedri trafen. Der Sieg hält Barcelona mit zwölf Punkten aus vier Spielen und 14 erzielten Toren makellos an der Spitze der LaLiga.

Die Mannschaft von Flick startete am Mittwochabend auch in die Ligaphase der Champions League und verbuchte dabei einen 5:1-Sieg gegen Feyenoord.

Schauplatz Estadio Ciudad de Valencia: Unaufhaltsamer Angriff gegen Heimstärke

Der FC Barcelona hat auf dem Papier die Vorteile, angesichts seiner Kadertiefe und seiner verheerenden Offensivform unter Flick. Lamine Yamal und Raphinha werden versuchen, Levantes Außenverteidiger in Eins-gegen-eins-Situationen zu bringen, während Pedri aus dem Zentrum das Spiel lenkt. Allerdings hat Levante gezeigt, dass das Team zu Hause Tore erzielen kann, und wird bei schnellen Kontern auf Roger Brugué und Iván Romero setzen. Da wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an ein hohes Tempo.

Mögliche Startaufstellungen

Levante: Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Fernandez; Romero

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Teamnews & Kader

Levante muss in dieser Partie auf Alejandro Primo verzichten, während Luis Castro vor dem Spiel keine gesperrten Spieler zu beklagen hat. Updates zur voraussichtlichen Startelf werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Barcelona geht mit vier verletzungsbedingten Ausfällen in die Partie: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu und Eric Garcia. Garcia hatte für Besorgnis gesorgt, nachdem er im Spiel gegen Valencia mit einer blutigen Nase ausgewechselt werden musste, doch die jüngsten Berichte vom Trainingsgelände deuten darauf hin, dass die Pause nur kurz ausfallen wird. Flick hat keine gesperrten Spieler, ansonsten kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Form

Levante hat in den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Malaga in LaLiga, nachdem zuvor ein starkes 5:2 gegen Real Betis gelungen war. Die Granotas haben in diesem Fünf-Spiele-Lauf acht Tore erzielt und fünf kassiert, allerdings deuten die beiden Niederlagen, ein 0:3 gegen Espanyol und eine 0:1-Testspielniederlage gegen Villarreal, auf eine gewisse Inkonstanz in der Defensive während der Vorbereitung hin.

Barcelona hat alle fünf jüngsten Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Die vergangenen vier LaLiga-Partien brachten 17 Tore hervor, darunter ein 5:0 gegen Valencia, ein 5:2 gegen Rayo Vallecano, ein 2:0 bei Athletic Bilbao und ein 5:0 auswärts gegen Elche. Die Mannschaft von Flick hat in diesem Lauf nur drei Gegentore kassiert, wobei zwei 5:0-Siege in Folge ein Offensivniveau unterstreichen, das Barcelona zu einem der formstärksten Teams Europas macht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Barcelona in LaLiga zu Hause mit 3:0 gewann. Davor empfing Levante Barcelona im August 2025 und verlor mit 2:3. In den fünf jüngsten direkten Duellen hat Barcelona viermal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, dabei 15 Tore erzielt und acht kassiert. Das einzige Spiel in diesem Datensatz, das nicht mit einem Barcelona-Sieg endete, war ein 3:3 im Estadio Ciudad de Valencia im Mai 2021.