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La Liga
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Levante gegen Barcelona: Alles, was ihr vor dem LaLiga-Spiel wissen müsst

Levante - FC Barcelona
La Liga
Levante
FC Barcelona

Umfassende Spielvorschau auf Levante UD gegen den FC Barcelona in LaLiga. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Sonntagnachmittag im Estadio Ciudad de Valencia.

Levante gegen Barcelona: Spieldetails

crest
La Liga - Spielwoche 5
Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD und der FC Barcelona treten am 13. September 2026 um 14:15 Uhr GMT (10:15 Uhr EST / 15:15 Uhr BST / 16:15 Uhr SAST) gegeneinander an.

Tabellenführer reist nach Valencia

Der FC Barcelona reist zum Duell mit Levante UD ins Estadio Ciudad de Valencia, wo am 5. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27 gespielt wird. Nach einem Champions-League-Spiel unter der Woche und mit einer makellosen Bilanz in der Liga will die Mannschaft von Hansi Flick ihre Siegesserie an der Tabellenspitze ausbauen. Für Levante UD ist die Rückkehr ins eigene Stadion nach einem hart erkämpften Auswärtsremis eine riesige Herausforderung, da das Team Barcelonas torhungrige Offensive stoppen will.

Malaga CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Torloses Remis der Granotes in Málaga

Levante UD geht in das Sonntagsspiel, nachdem das Team am 4. Spieltag (6. September) im Estadio La Rosaleda ein 0:0 auswärts gegen den Málaga CF geholt hat. Obwohl Málaga früh Druck machte und in der 8. Minute einen Elfmeter vergab, hielt Levantes Defensive dem Druck stand. Die Mannschaft von Luis Castro hat einen durchwachsenen Start in die Ligasaison hingelegt, sammelte fünf Punkte aus vier Spielen und feierte dabei am 3. Spieltag einen beeindruckenden 5:2-Heimsieg gegen Real Betis.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Blaugrana mit Fünf-Tore-Gala im Mestalla

Der FC Barcelona reist voller Selbstvertrauen nach Valencia, nachdem das Team am 4. Spieltag (6. September) einen dominanten 5:0-Sieg gegen den Valencia CF im Mestalla gefeiert hat. Lamine Yamal setzte mit einem frühen Treffer den Ton und schnürte spät in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack, während auch Fermín López, Raphinha und Pedri trafen. Der Sieg hält Barcelona mit zwölf Punkten aus vier Spielen und 14 erzielten Toren makellos an der Spitze der LaLiga.

Die Mannschaft von Flick startete am Mittwochabend auch in die Ligaphase der Champions League und verbuchte dabei einen 5:1-Sieg gegen Feyenoord.

Schauplatz Estadio Ciudad de Valencia: Unaufhaltsamer Angriff gegen Heimstärke

Der FC Barcelona hat auf dem Papier die Vorteile, angesichts seiner Kadertiefe und seiner verheerenden Offensivform unter Flick. Lamine Yamal und Raphinha werden versuchen, Levantes Außenverteidiger in Eins-gegen-eins-Situationen zu bringen, während Pedri aus dem Zentrum das Spiel lenkt. Allerdings hat Levante gezeigt, dass das Team zu Hause Tore erzielen kann, und wird bei schnellen Kontern auf Roger Brugué und Iván Romero setzen. Da wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an ein hohes Tempo.

Mögliche Startaufstellungen

Levante: Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Fernandez; Romero

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Teamnews & Kader

Levante vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Aufstellung
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. RyanM. RyanAdrián De La FuenteAdrián De La FuenteManuel SánchezManuel SánchezNacho PérezNacho PérezA. MandiA. MandiJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliO. ReyO. ReyThiago FernándezThiago FernándezI. RomeroI. RomeroRoger BruguéRoger BruguéJ. GarciaJ. GarciaE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinX. EspartX. EspartPedriPedriL. YamalL. YamalM. BernalM. BernalF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinha
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-3-3
Levante

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • L. Castro
  • H. Flick

Levante muss in dieser Partie auf Alejandro Primo verzichten, während Luis Castro vor dem Spiel keine gesperrten Spieler zu beklagen hat. Updates zur voraussichtlichen Startelf werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Barcelona geht mit vier verletzungsbedingten Ausfällen in die Partie: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu und Eric Garcia. Garcia hatte für Besorgnis gesorgt, nachdem er im Spiel gegen Valencia mit einer blutigen Nase ausgewechselt werden musste, doch die jüngsten Berichte vom Trainingsgelände deuten darauf hin, dass die Pause nur kurz ausfallen wird. Flick hat keine gesperrten Spieler, ansonsten kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Form

LEV

LEV - Form

VIL
N1-0
ESP
N3-0
OSA
U0-0
BET
S5-2
MAL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BAR

BAR - Form

ELC
S0-5
ATH
S2-0
RAY
S5-2
VAL
S0-5
FEY
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
22/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Levante hat in den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Malaga in LaLiga, nachdem zuvor ein starkes 5:2 gegen Real Betis gelungen war. Die Granotas haben in diesem Fünf-Spiele-Lauf acht Tore erzielt und fünf kassiert, allerdings deuten die beiden Niederlagen, ein 0:3 gegen Espanyol und eine 0:1-Testspielniederlage gegen Villarreal, auf eine gewisse Inkonstanz in der Defensive während der Vorbereitung hin.

Barcelona hat alle fünf jüngsten Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Die vergangenen vier LaLiga-Partien brachten 17 Tore hervor, darunter ein 5:0 gegen Valencia, ein 5:2 gegen Rayo Vallecano, ein 2:0 bei Athletic Bilbao und ein 5:0 auswärts gegen Elche. Die Mannschaft von Flick hat in diesem Lauf nur drei Gegentore kassiert, wobei zwei 5:0-Siege in Folge ein Offensivniveau unterstreichen, das Barcelona zu einem der formstärksten Teams Europas macht.

Direkter Vergleich

Head to Head

LevanteUnentschiedenFC Barcelona
0
1
4
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
END
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Levante
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2
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3
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Levante
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2
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3
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FC Barcelona
BAR
3
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Levante
LEV
0
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
3
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FC Barcelona
BAR
3
END
7Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Barcelona in LaLiga zu Hause mit 3:0 gewann. Davor empfing Levante Barcelona im August 2025 und verlor mit 2:3. In den fünf jüngsten direkten Duellen hat Barcelona viermal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, dabei 15 Tore erzielt und acht kassiert. Das einzige Spiel in diesem Datensatz, das nicht mit einem Barcelona-Sieg endete, war ein 3:3 im Estadio Ciudad de Valencia im Mai 2021.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4400172+1512
S
S
S
S
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
S
S
U
S
3
FC SevillaFC SevillaSEV
531186+210
S
U
N
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
N
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
S
S
U
U
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
N
S
U
S
8
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
421156-17
N
S
S
U
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
S
U
S
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
S
S
N
N
11
LevanteLevanteLEV
41215505
U
S
U
N
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
U
N
N
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
N
S
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
S
N
U
N
15
GetafeGetafeGET
411225-34
U
N
S
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
U
U
N
N
U
17
FC VillarrealFC VillarrealVIL
402268-22
N
N
U
U
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
U
N
U
N
19
ElcheElcheELC
4013512-71
N
N
N
U
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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