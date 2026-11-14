So seht Ihr Lettland gegen Armenien mit einem VPN

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 09:00 Skonto Stadium

Lettland empfängt Armenien im Skonto-Stadion in Riga zu einer Partie der Gruppe 2 in Liga C der UEFA Nations League. Beide Mannschaften wollen ihre Spielzeit mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Die von Paolo Nicolato betreuten Letten kommen in schwacher Form in die Partie und hatten während dieser Nations-League-Saison durchweg Probleme. Sie haben vier ihrer letzten fünf Spiele verloren und unterlagen zuletzt am 12. November Montenegro mit 1:2.

Armenien geht nach einem 1:1 gegen Zypern am 12. November in dieses Spiel. Das Ergebnis setzt die wechselhafte Serie der Mannschaft von Yegishe Melikyan fort. Sie hat nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Dieser Sieg, ein 2:0 gegen Lettland im bisherigen Verlauf der Spielzeit, dürfte ihr jedoch vor dem erneuten Aufeinandertreffen Zuversicht geben.

Lettland steht in Gruppe 2 auf Platz vier, Armenien einen Rang davor auf Platz drei. Keine der beiden Mannschaften kann noch um den Aufstieg mitspielen, doch beide wollen die Gruppenphase mit einem vorzeigbaren Ergebnis beenden.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Lettland gegen Armenien live zu sehen.

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