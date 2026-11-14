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UEFA Nations League C
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Lettland gegen Armenien heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Lettland - Armenien
Lettland
Armenien
UEFA Nations League C

Alles, was Ihr wissen müsst, um Lettland gegen Armenien heute in der UEFA Nations League C live zu sehen.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 6
Skonto Stadium

Lettland empfängt Armenien im Skonto-Stadion in Riga zu einer Partie der Gruppe 2 in Liga C der UEFA Nations League. Beide Mannschaften wollen ihre Spielzeit mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Die von Paolo Nicolato betreuten Letten kommen in schwacher Form in die Partie und hatten während dieser Nations-League-Saison durchweg Probleme. Sie haben vier ihrer letzten fünf Spiele verloren und unterlagen zuletzt am 12. November Montenegro mit 1:2.

Armenien geht nach einem 1:1 gegen Zypern am 12. November in dieses Spiel. Das Ergebnis setzt die wechselhafte Serie der Mannschaft von Yegishe Melikyan fort. Sie hat nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Dieser Sieg, ein 2:0 gegen Lettland im bisherigen Verlauf der Spielzeit, dürfte ihr jedoch vor dem erneuten Aufeinandertreffen Zuversicht geben.

Lettland steht in Gruppe 2 auf Platz vier, Armenien einen Rang davor auf Platz drei. Keine der beiden Mannschaften kann noch um den Aufstieg mitspielen, doch beide wollen die Gruppenphase mit einem vorzeigbaren Ergebnis beenden.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Lettland gegen Armenien live zu sehen.

Teamnews und Kader

Lettland vs Armenien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Nicolato

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