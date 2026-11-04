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Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

Leroy Sanes geplatzte Verlängerung: "Die Bayern sind mit großem Glück vorbeigeschrammt an dieser Geschichte"

Süper Lig
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Leroy Sané
Bayern München

Leroy Sane strauchelt in Istanbul. Dass er sich gegen eine Verlängerung beim FCB entschieden hat, ist für Dietmar ein Hamann ein Glücksfall für den deutschen Rekordmeister.

Laut Dietmar Hamann kann der FC Bayern froh sein, dass die ursprünglich geplante Vertragsverlängerung mit Leroy Sane im Frühjahr 2025 noch platzte.

Bei Sky Austria feuerte der ehemalige FCB-Profi eine Breitseite gegen Sane: "Er hätte auch in München bleiben können, aber ich glaube, die Bayern sind mit großem Glück vorbeigeschrammt an dieser Geschichte. Dass er nicht mehr in der Lage ist, Mannschaften zu helfen, das hat man in den letzten 18 Monaten gesehen."

Hintergrund war das Bestreben der Bayern vor rund eineinhalb Jahren, den damals auslaufenden Vertrag mit Sane zu verlängern. Eine Einigung war bereits erzielt, ehe der Flügelstürmer seinen Berater wechselte und nachverhandeln wollte. Am Ende entschied sich Sane durchaus überraschend für einen Abschied von der Isar und einen ablösefreien Transfer zum türkischen Spitzenverein Galatasaray.

Allerdings erfüllte Sane in Istanbul seitdem die hohen Erwartungen nur selten. Aktuell hat er unter Cheftrainer Okan Buruk keinen Stammplatz, wurde zum Beispiel am Dienstagabend in der Champions League gegen den VfB Stuttgart erst Mitte des zweiten Durchgangs eingewechselt und setzte keine Akzente mehr.

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Hamanns hartes Urteil: "Vielleicht sollten wir mal die Fans fragen, wie gefrustet die sind, dass ein deutscher Nationalspieler kommt, und wie lang ist er jetzt dort? 18 Monate? Der Return ist sehr überschaubar." Der TV-Experte ist sicher, dass die Gala-Anhänger Sane "lieber heute als morgen" loswerden möchten: "Was er vorhat, weiß ich nicht."

Wie hoch ist Leroy Sanes Gehalt bei Galatasaray?

In der Tat sind Sanes Leistungsdaten derzeit überschaubar: 2026/27 bringt er es auf 14 Pflichtspieleinsätze, in denen er aber nur einmal über die volle Distanz randurfte und noch keinen Scorerpunkt sammelte. Am Wochenende leistete er sich am Rande des 4:0-Erfolgs in der Liga gegen Konyaspor eine Entgleisung, als er einen Kameramann anschnauzte: "Verpiss dich mit der Kamera."

Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Sane, der zuletzt vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp auch nicht in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, steht bei Galatasaray noch bis 2028 unter Vertrag. Mit einem Nettogehalt von neun Millionen Euro pro Jahr ist der 30-Jährige einer der Spitzenverdiener beim Serienmeister der Süper Lig. Dass Sane noch eine Zukunft in Europa hat, glaubt Hamann nicht. Er rechnet eher mit einem Engagement Sanes in den USA oder Saudi-Arabien.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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