"Keine anderen Pläne": Leon Goretzka bekennt sich zum FC Bayern

Leon Goretzka strebt einen Verbleib in München an und bricht eine Lanze für Hansi Flick.

WAS IST PASSIERT? Leon Goretzka hat sich zum FC Bayern bekannt. Der Mittelfeldspieler absolvierte eine durchwachsene Saison, auch deshalb hatte es zuletzt Wechselgerüchte um ihn gegeben.

WAS WURDE GESAGT? Der 28-Jährige, der noch bis 2026 unter Vertrag steht, sagte bei Sport1: "Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben!" Die Münchner hätten in der kommenden Saison "Großes vor. Dass wir wieder Meister geworden sind, ändert nichts daran, dass wir wieder in allen Wettbewerben richtig angreifen wollen und werden."

WIE GEHT ES WEITER? Vor der Sommerpause stehen für Goretzka noch zwei Länderspiele mit der DFB-Elf auf dem Programm. Am Freitagabend gegen Polen und am Dienstag gegen Kolumbien.

Goretzka äußerte sich auch zur aufkommenden Kritik an Hansi Flick. Dieser sei "definitiv" der richtige Bundestrainer. "Ich weiß, zu was Hansi in der Lage ist. Ich traue ihm 100 Prozent zu, dass er uns zu einer erfolgreichen EM coacht."

Flick sei es schon beim Triple-Triumph mit dem Rekordmeister 2020 gelungen, "elf Freunde" auf den Platz zu stellen, erklärte Goretzka: "Das war eine der großen Leistungen von Hansi. Er hat es geschafft, diesen Teamgeist zu fördern und zu formen. Das kann innerhalb der Nationalmannschaft genauso funktionieren."

Für umso wichtiger hält es Goretzka daher, dass sich ein Jahr vor der EM endlich eine echte Stammelf herauskristallisiert. "Du musst als Fan, finde ich, einfach wissen: Das ist meine Mannschaft. Das ist der linke Flügelspieler, der marschiert hoch und runter und schlägt die Flanken. Das ist der Stürmer, der bei uns Tore macht." Da sei man jedoch aktuell noch "auf der Suche".

