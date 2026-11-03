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Lens vs. Como: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

Das Spiel zwischen Lens und Como beginnt am 04.11.2026, 21:00.

Lens vs. Como heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel Lens gegen Como wird live auf DAZN übertragen.

Themen der Woche: Was war bei Lens und Como los?

Lens kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Heimniederlage gegen Lille in der Ligue 1. Zuvor gab es ein 3:0 gegen Club Brügge in der Champions League zu verarbeiten, während Siege gegen Paris FC (2:1) und Troyes (3:1 auswärts) die Bilanz etwas aufhellen. Insgesamt erzielte Lens in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sechs.

Como präsentiert sich in bisher unbekannter Verfassung für einen Aufsteiger: fünf Siege aus fünf Spielen, kein einziges Unentschieden, keine Niederlage. Das 1:0 gegen Venezia war der jüngste Erfolg, dem ein 3:1 in Turin und das spektakuläre 4:1 gegen Manchester United in der Champions League vorausgingen. Como traf in diesen fünf Partien 11-mal und ließ lediglich zwei Gegentore zu.

Lens vs. Como: Aufstellungen

Lens vs. Como: Form

Lens vs. Como: Bilanz direkte Duelle

Lens vs. Como: Die Tabellen