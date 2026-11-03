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Lens vs. Como heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Lens - Como
Lens
Como
Champions League

In der Champions League spielt Lens gegen Como. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Lens vs. Como: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Stade Bollaert-Delelis

Das Spiel zwischen Lens und Como beginnt am 04.11.2026, 21:00.

Lens vs. Como heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel Lens gegen Como wird live auf DAZN übertragen.

Themen der Woche: Was war bei Lens und Como los?

Lens kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Heimniederlage gegen Lille in der Ligue 1. Zuvor gab es ein 3:0 gegen Club Brügge in der Champions League zu verarbeiten, während Siege gegen Paris FC (2:1) und Troyes (3:1 auswärts) die Bilanz etwas aufhellen. Insgesamt erzielte Lens in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sechs.

Como präsentiert sich in bisher unbekannter Verfassung für einen Aufsteiger: fünf Siege aus fünf Spielen, kein einziges Unentschieden, keine Niederlage. Das 1:0 gegen Venezia war der jüngste Erfolg, dem ein 3:1 in Turin und das spektakuläre 4:1 gegen Manchester United in der Champions League vorausgingen. Como traf in diesen fünf Partien 11-mal und ließ lediglich zwei Gegentore zu.

RCL

RCL - Form

SCP
N0-2
TRO
S1-3
CLB
N3-0
PAR
S2-1
LIL
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COM

COM - Form

FIO
S1-3
MUN
S4-1
SAS
S2-0
TOR
S1-3
VEN
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lens vs. Como: Aufstellungen

Lens vs Como Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Aufstellung
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
R. RisserR. RisserK. AntonioK. AntonioS. BaidooS. BaidooR. AguilarR. AguilarM. UdolM. UdolMichaël CuisanceMichaël CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinS. AbdulhamidS. AbdulhamidT. HazardT. HazardF. IvanovicF. IvanovicJ. ButezJ. ButezÁlex ValleÁlex ValleM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-4-2-1
Lens

Startelf

Como

Trainer

  • Y. Cahuzac
  • Cesc Fàbregas

Lens vs. Como: Form

RCL

RCL - Form

SCP
N0-2
TRO
S1-3
CLB
N3-0
PAR
S2-1
LIL
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COM

COM - Form

FIO
S1-3
MUN
S4-1
SAS
S2-0
TOR
S1-3
VEN
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lens vs. Como: Bilanz direkte Duelle

Lens vs. Como: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
S
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
N
S
S
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301126+69
S
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
AS RomAS RomROM
4211105+57
S
S
N
U
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4130105+56
U
U
U
S
12
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
14
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
16
Inter MailandInter MailandINT
42026606
S
S
N
N
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
18
LASKLASKLAS
420279-26
S
S
N
N
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
U
U
S
N
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
N
N
N
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103812-43
N
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
410349-53
N
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004114-130
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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