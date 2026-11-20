So seht Ihr Lens gegen Toulouse mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens empfängt Toulouse im Stade Bollaert-Delelis zu einem Ligue-1-Spiel, das für beide Teams in der unteren Tabellenhälfte von großer Bedeutung ist. Da keiner der beiden Klubs in der gewünschten Form ist, wirkt es wie eine Partie, die sich keiner leisten kann zu verlieren.

Lens hat eine schwierige Ergebnisserie hinter sich und wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen. Auf eine 1:9-Klatsche gegen Como in der Champions League folgte eine 1:2-Niederlage gegen Marseille in der Ligue 1. Die Mannschaft von Didier Digard kassierte dabei immer wieder Gegentore. Sie steht in der Ligue 1 auf Platz elf und muss zu Hause eine Reaktion zeigen.

Die Verletztenliste im Stade Bollaert-Delelis macht die Lage nicht leichter. Lens muss auf mehrere wichtige Akteure verzichten. Das schränkt Digards Möglichkeiten ein und erhöht den Druck auf die verfügbaren Spieler, Verantwortung zu übernehmen.

Toulouse reist zumindest nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen in etwas besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Jens Berthel Askou schlug Strasbourg zuletzt mit 3:1 und holte aus ihren vergangenen fünf Ligue-1-Spielen sieben Punkte. Sie steht auf Platz zwölf, einen Rang hinter Lens, und dürfte sich gegen einen defensiv anfälligen Gastgeber Chancen ausrechnen.

Die direkte Bilanz der jüngsten Begegnungen spricht klar für Lens: Die Gastgeber gewannen drei der letzten vier Pflichtspiele gegen Toulouse. Toulouse muss diesen Trend durchbrechen, um etwas aus Burgund mitzunehmen.

Alles, was Ihr zur Live-Übertragung von Lens gegen Toulouse wissen müsst, erfahrt Ihr im Folgenden.

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