So seht Ihr Lens gegen Marseille mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens empfängt Marseille im Stade Bollaert-Delelis zu einem Ligue-1-Spiel, das für die Gastgeber kaum zu einem schwierigeren Zeitpunkt kommen könnte. Die Mannschaft von Yannick Cahuzac muss sich nach einer der bittersten Niederlagen in der jüngeren Geschichte des Wettbewerbs wieder aufrappeln.

Lens verlor am 4. Spieltag der Champions League mit 1:9 gegen Como. Die Spieler waren danach sichtlich mitgenommen, und der Trainer forderte eine schonungslose Selbstkritik. Cahuzac räumte ein, dass sein Team völlig dominiert worden war, und rief seine Spieler dazu auf, vor den eigenen Fans umgehend ihre Ehre wiederherzustellen.

Verteidiger Ruben Aguilar, der Lens' einziges Tor des Abends erzielte, sagte, die Stimmung in der Kabine sei von Schock und Niedergeschlagenheit geprägt gewesen. Mittelfeldspieler Michael Cuisance bezeichnete das Ergebnis unterdessen eher als Lehrstunde denn als Niederlage. Bis zum Anpfiff am Sonntag wartet auf die Mannschaft eine erhebliche mentale Aufarbeitung.

Marseille reist mit deutlich besserer Stimmung an. Die Mannschaft von Bruno Genesio gewann in der Europa League dank einer disziplinierten Leistung mit 1:0 bei Bayer Leverkusen. Amine Gouiri entschied die umkämpfte Partie mit seinem Treffer in der 77. Minute. Torhüter Jeffrey de Lange zeigte über die gesamte Spielzeit eine herausragende Leistung und hielt seinen Kasten in Deutschland mit drei entscheidenden Paraden sauber.

Genesios Mannschaft hat drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und steht in der Ligue-1-Tabelle auf Rang sechs, drei Plätze vor dem neuntplatzierten Lens. Marseille reist mit Rückenwind ins Bollaert-Delelis und verfügt über einen Kader, der eine Heimmannschaft bestrafen kann, die ihre europäische Pleite noch verarbeitet.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Lens gegen Marseille live zu sehen.

Personal und Kader