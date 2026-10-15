Ein Jahr ist es her, dass Lennart Karl seinen Durchbruch beim FC Bayern feierte. Sein allererstes Tor für die Münchner Profis schoss Karl gegen Club Brügge und avancierte damit zum jüngsten deutschen Torschützen der Champions-League-Geschichte. Dieses Tor war aber nicht nur historisch, sondern auch ziemlich schön. Erst ein tolles Dribbling, dann ein präziser Schuss rechts oben in den Winkel. Die Fans des FC Bayern wählten den Treffer sogar zum Tor des Monats Oktober.

Damit katapultierte sich der damals erst 17-jährige Rechtsaußen europaweit in die Schlagzeilen. Schnell nahm der Hype kuriose Auswüchse an, so trug beispielsweise der englische TV-Experte Micah Richards live im Fernsehen ein selbstgeschriebenes Gedicht über Karl vor: "Young Karl Lennart, with the poise of a sage, plays well beyond his age. With flair and fire he lifts Bayern higher. A star lighting up the stage, bursting on the scene. He's definitely on the right page."

Auch bei seinen darauffolgenden Königsklassen-Einsätzen gegen den FC Arsenal und Sporting Lissabon netzte Karl und löste damit Kylian Mbappe als jüngsten Spieler mit Treffern in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen ab. In jenem Herbst 2025 strahlte Karl eine wunderbare Leichtigkeit aus. Der Blick zurück macht wehmütig, denn diese Leichtigkeit ist längst verloren. Ausgerechnet in der Champions League, wo Karl einst ins Rampenlicht gerückt war, erlebte er nun den vorläufigen Tiefpunkt seiner Profikarriere.

Beim 3:3 gegen Viking Stavanger berief ihn Trainer Vincent Kompany zum dritten Mal in dieser Saison in die Startelf. Karls Bilanz: zwei harmlose Schüsse, kein erfolgreiches Dribbling, kein gewonnener Zweikampf, mangelhaftes Gegenpressing bei der Entstehung des 0:2, Auswechslung zur Halbzeit. Was ist passiert mit dem Wunderkind?

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Lennart Karls aufregende Debütsaison endete mit dem WM-Aus

Beginnen wir mal bei einem Fanclub-Besuch in der vergangenen Winterpause, als er Real Madrid "meinen Traumverein" nannte, was naturgemäß zu großen Debatten führte. Erstmals stand Karl nicht wegen sportlicher Leistungen im Fokus der Öffentlichkeit.

In der Anfangsphase der Rückrunde spielte Karl deutlich unauffälliger und unglücklicher als noch im Herbst. Sinnbildlich dafür steht eine Szene vom Spiel gegen die TSG Hoffenheim Anfang Februar, als er sich bei einer wahren Übersteiger-Orgie verhedderte. Der Ball landete im Aus, sein Gegenspieler Alexander Prass reckte den Daumen höhnisch in die Höhe. Plötzlich saß Karl auch mal über die volle Spielzeit auf der Bank. Ab März drehte er dann wieder im großen Stil auf, ehe ihn ein Muskelriss im Oberschenkel stoppte.

Offenbar um auch während der Verletzungspause aufzufallen, erschien Karl zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen seinen "Traumverein" Real Madrid mit einem kuriosen, komplett pinken Outfit auf den Rängen der Allianz Arena. Ähnlich wie sein Real-Spruch sorgte auch diese Aktion für öffentliche Debatten: Darf er das? Natürlich darf er das! Ob die zwangsläufigen Begleiterscheinungen seiner Konzentration auf den Sport dienen, ist aber eine ganz andere Frage.

Pünktlich zum Saisonendspurt feierte Karl sein Comeback und beendete seine erste Spielzeit mit beeindruckenden 1.984 Einsatzminuten und noch beeindruckenderen 17 Torbeteiligungen. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief ihn folgerichtig in seinen WM-Kader und stellte ihm sogar einen Startelfplatz in Aussicht. Karl galt als Deutschlands großer Hoffnungsträger, bis er sich im Training einen weiteren Muskelriss zuzog und das DFB-Camp unter Tränen verlassen musste. Reha statt WM.

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Lennart Karl: Tor in Elversberg - aber dennoch kein Gewinner

Karl verpasste die komplette Vorbereitung mit dem FC Bayern und feierte erst zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart per Einwechslung sein Comeback. "Es war ein sehr, sehr harter Weg", blickte er damals zurück. Ausgerechnet bei seinem Startelfdebüt gegen den FC Schalke 04 Anfang September leistete sich der FC Bayern den ersten Patzer der Saison.

Gegen die SV Elversberg durfte Karl erneut beginnen und erzielte sogar ein Tor, wie ein Gewinner des Spiels wirkte er anschließend aber trotzdem nicht. Einerseits wegen seines unnötig provokanten Jubels vor dem Elversberger Fanblock, woraufhin er konsequent ausgepfiffen wurde. Andererseits weil ihn Kompany unmittelbar nach Elversbergs Ausgleich im Zuge eines Vierfachwechsels aus dem Spiel nahm. Erst mit der neuen Besetzung drehten die Münchner richtig auf und gewannen noch 2:1.

Bei der darauffolgenden Gala gegen Union Berlin fehlte Karl wegen muskulärer Probleme. Im DFB-Team blieb er bei seinem ersten Einsatz unter Jürgen Klopp blass. Und nun also die Halbzeit-Auswechslung in Stavanger.

Lennart Karl beim FC Bayern: Auch seine Kollegen straucheln

Derartige Wellenbewegungen sind in der Entwicklung eines 18-Jährigen völlig normal. Dass im Zuge seiner aktuellen Situation bisweilen schon vor einer Krise die Rede ist, spricht zuallererst für seine rasante Entwicklung der Vorsaison. Karl wird von Fans und Bossen nicht mehr als Talent gesehen, sondern als vollwertiges Kadermitglied. Entsprechend die Erwartungshaltung. Klar ist auch: Wer bewusst polarisiert (Traumverein Real, pinkes Outfit, Übersteiger-Orgie, Jubel vor dem Elversberg-Block), steht automatisch mehr im öffentlichen Fokus, die Beurteilungen schlagen entsprechend in sämtliche Richtungen stärker aus.

Fußballerisch ist sein grundsätzlicher Mut eine große Stärke Karls. Er ist kein Spieler für grundsoliden Dienst nach Vorschrift. In seinen Aktionen, seinen Dribblings und Schüssen geht er gerne hohes Risiko. Dann läuft es entweder gar nicht oder überragend. Noch mehr als andere Fußballer lebt Karl deshalb von Form, von Momentum, von Leichtigkeit. Aktuell fehlt ihm all das. Irgendwann wird es plötzlich zurück sein. Auch im vergangenen Frühling drehte er nach schwierigen Wochen wieder auf. Noch darf man ihm solche Phasen und einen entspannten Umgang damit zugestehen. Um sich beim FC Bayern langfristig zu etablieren, sollte er aber nach und nach eine gewisse Verlässlichkeit in seine Leistungen bringen, vor allem auch bei der Arbeit gegen den Ball.

Einsatzchancen wird Karl aufgrund des kleinen Kaders und engen Spielplans weiterhin ganz zwangsläufig bekommen - zumal auch seine Kollegen in der Münchner Offensive aus verschiedenen Gründen straucheln. Der für ihn in Stavanger zur Halbzeit eingewechselte Ismael Saibari wurde in der Schlussphase wieder ausgewechselt. Jamal Musiala arbeitet noch an seinem Comeback. Serge Gnabry ist nach seiner Verletzung erst auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Luis Diaz wirkt seit Wochen verkrampft. Michael Olise verpasst wegen seines Platzverweises in Stavanger das kommende Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal gesperrt. Vielleicht ist diese allergrößte Bühne ja genau der richtige Zeitpunkt für Karls großes Comeback.