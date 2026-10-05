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Lennart Karlgetty

Lennart Karl vom FC Bayern ist dabei: Drei DFB-Shootingstars für den Golden Boy nominiert

Bundesliga
L. Karl
S. El Mala
F. Jeltsch
Bayern München
VfB Stuttgart
1. FC Köln

Drei junge deutsche Nationalspieler stehen in der Endauswahl für die Auszeichnung zum "Golden Boy", dem größten europäischen Talent.

Lennart Karl (18/Bayern München), Said El Mala (20/1. FC Köln) und der von Jürgen Klopp zwar schon nominierte, aber noch nicht eingesetzte Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart) gehören zu den insgesamt 25 Kandidaten.

Der "Golden Boy" wird alljährlich von der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport und dem Portal Transfermarkt gekürt. Die Talente dürfen frühestens 2006 geboren sein und müssen im Bewertungszeitraum in einer der 25 stärksten ersten Ligen Europas spielen. Einziger deutscher Gewinner bisher war Mario Götze 2011.

Aus der Bundesliga sind dieses Jahr überdies Konstantinos Karetsas (Griechenland) und Joane Gadou (Frankreich) von Borussia Dortmund dabei. 2025 stand kein Deutscher auf der Shortlist, ausgezeichnet wurde der Franzose Desiré Doué von Paris Saint-Germain. 2024 gewann Lamine Yamal (Spanien), 2023 Jude Bellingham (England). Es entscheidet eine Jury internationaler Experten.

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