Bei GOAL findet Ihr die wichtigsten Infos zu unseren deutschen Nationalspielerinnen, die bei der EM 2022 dabei sein werden.

Am 8. Juli bestreiten die DFB-Frauen ihr erstes Spiel der diesjährigen EM. Nachdem man bei der EM 2017 enttäuschte, wollen die deutschen Nationalspielerinnen dieses Mal wieder den Titel holen.

Dabei werden sie sich auch keine Ausrutscher erlauben dürfen, denn schon in der Gruppenphase warten zwei hochkarätige Teams auf die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg. Vize-Europameister Dänemark ist dort vertreten, genauso wie die starken Spanierinnen. Als viertes Team ist Finnland mit dabei. Wie sich die deutschen Spielerinnen schlagen werden, erfahren wir dann ab dem 8. Juli 2022.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zum Verein, den Länderspielen und Statistiken von Lena Oberdorf.

Lena Oberdorf: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Lena Oberdorf wurde am 19. Dezember 2001 in Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen) geboren und damit gehört die aktuell 20-Jährige mit zu den Jüngsten aus dem deutschen Team. Trotzdem bringt sie bereits einiges an Erfahrung mit. Bis 2018 spielte Lena Oberdorf bei der TSG Sprockhövel ausschließlich in Jungenmannschaften.

Im Sommer 2018 wechselte sie dann direkt zum Bundesligisten SGS Essen. Ihr Debüt gab sie anschließend im September bei einem 14:0-Sieg im DFB-Pokal, bei dem sie direkt zwei Tore beisteuerte. Auch bei ihrem Bundesligadebüt kurze Zeit später konnte die damals 16-Jährige zwei Tore erzielen.

Lena Oberdorf debütierte bereits 2014 mit zwölf Jahren in der U-15 Nationalmannschaft. Zwei Jahre später gehörte sie schon zum Kader der U-17 während der Weltmeisterschaft und kam dort bereits zweimal zum Einsatz. Ein Jahr darauf war es endlich soweit und sie konnte mit der deutschen U-17 die EM gewinnen.

Im Dezember 2018 wurde sie schließlich das erste Mal in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen und gab im April 2019 ihr Debüt. Auch bei der WM 2019 war Lena Oberdorf aktiv mit dabei und übertrumpfte damit Birgit Prinz als jüngste deutsche WM-Spielerin überhaupt.

Zur Saison 2020/21 wechselte Lena Oberdorf schließlich zum VfL Wolfsburg und wurde dort gleich in der ersten Saison deutscher Meister. Insgesamt lief sie bisher 23-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf und erzielte dabei drei Tore. Übrigens ist auch der Bruder von Lena Oberdorf Profi in der 2. Bundesliga. Tim Oberdorf spielt als Innenverteidiger bei Fortuna Düsseldorf.

Auch bei der jetzt anstehenden EM wird Trainerin Martina Voss-Tecklenburg sicherlich wieder auf Lena Oberdorf setzen. Ob es dann bis zum Finale reicht für das deutsche Team, wird sich zeigen.

